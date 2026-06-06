Ông Trump nói chỉ Mỹ và Trung Quốc mới lấy được uranium bị chôn vùi của Iran

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5.6, Tổng thống cho biết các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran đã bị hư hại nặng nề do các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến cho việc thu hồi vật liệu còn sót lại sẽ rất khó khăn, theo Fox News.

Cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau khi bị Mỹ oanh tạc ngày 22.6.2025 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và các nơi đó đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hóa ra là, bạn biết đấy, CNN đã sai. CNN nói rằng, 'Chà, có lẽ các cơ sở đó không bị đánh mạnh đến thế'. Thực tế, các nơi đó bị tấn công mạnh đến mức không ai biết liệu có thể mang được thứ gì ra ngoài hay không", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo cho rằng chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới có thiết bị đủ khả năng tiếp cận khu vực đó. "Nhưng những bên duy nhất có khả năng mang nó ra ngoài là chúng ta và Trung Quốc. Chúng ta là những người duy nhất sở hữu loại thiết bị đủ mạnh để đi sâu vào lòng núi như vậy, nhưng ngọn núi đó đã đè nát nó rồi. Ngọn núi đó đã sụp đổ từ đỉnh xuống theo đúng nghĩa đen", ông Trump nói.

Nhắc đến các đánh giá của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông cho biết cơ quan này cũng đồng tình với nhận định của ông.

Mỹ và Israel đã oanh tạc các cơ sở hạt nhân Iran trong cuộc xung đột vào tháng 6.2025. Cuối tháng 2 năm nay, giao tranh tái bùng phát và các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 4, dù gần đây liên tục tấn công qua lại.

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Ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh Iran phải giao kho uranium được làm giàu cho Mỹ và cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân như điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình.

Trang Axios hôm 5.6 dẫn nguồn tin cho hay các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner của ông Trump đã bí mật đến Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge tại bang Tennessee trong ngày 4.6 để làm việc với các chuyên gia hạt nhân.

Khoảng 100 chuyên gia gần đây đã tập hợp để chuẩn bị các bước kỹ thuật liên quan kho uranium được làm giàu của Iran. Các cuộc gặp tập trung vào việc chuẩn bị chuyển giao kho uranium được làm giàu và áp đặt giới hạn mức độ làm giàu nguyên liệu hạt nhân trong tương lai.

Một số chuyên gia trong đó từng đóng góp trong việc thu hồi uranium được làm giàu từ Venezuela và từng tham gia cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trước đó tại Oman.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.