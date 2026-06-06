U.19 Việt Nam giữ lợi thế lớn trước trận 'chung kết bảng' đại chiến Indonesia





U.19 Việt Nam nắm quyền tự quyết cho ngôi đầu

Chiến thắng giòn giã 5-0 trước U.19 Myanmar ở lượt trận thứ hai đã giúp U.19 Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu bảng A. Sở hữu 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại +8, U.19 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để ghi tên mình vào vòng bán kết giải U.19 Đông Nam Á 2026. Lợi thế này mang lại quyền tự quyết cho đội bóng sao vàng. Thầy trò ông Yutaka Ikeuchi chỉ cần ít nhất một kết quả hòa trước chủ nhà U.19 Indonesia là chắc chắn giành ngôi nhất bảng A cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của các cặp đấu khác.

Tuy nhiên, trong trường hợp không may phải nhận một thất bại trước đội bóng xứ vạn đảo, U.19 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng A. Khi đó, đoàn quân của HLV Ikeuchi sẽ phải bước vào cuộc đua đầy rủi ro với các đội nhì bảng ở bảng B và bảng C để tranh tấm vé duy nhất dành cho đội đứng thứ nhì có thành tích xuất sắc.

U.19 Việt Nam đứng nhất bảng A có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U.19 Indonesia (+8 so với +6) ẢNH: CMH

Kịch bản này là rất khó lường bởi theo điều lệ giải, do bảng C chỉ có 3 đội tham dự nên kết quả đối đầu giữa đội nhì bảng với đội chót bảng tại các bảng bốn đội như A và bảng B sẽ không được tính đến khi so sánh chỉ số phụ. Việc phải trông chờ kết quả từ các bảng đấu muộn là điều không cầu thủ nào mong muốn. Vì vậy, mục tiêu bảo toàn vị trí dẫn đầu vẫn là nhiệm vụ tối thượng của U.19 Việt Nam.

Không nhập cuộc với tâm lý cầu hòa

Đối thủ U.19 Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nova Arianto là một tập thể đáng gờm với lối chơi áp sát tầm cao, dựa vào nền tảng thể lực sung mãn và những pha chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Điểm tựa sân nhà cùng sự cuồng nhiệt của đông đảo khán giả xứ vạn đảo luôn tiếp thêm nguồn năng lượng tinh thần to lớn cho các cầu thủ trẻ Indonesia.

U.19 Việt Nam (áo trắng) chơi thận trọng, nhưng không được có tâm lý cầu hòa trước U.19 Indonesia ẢNH: VFF

Đội chủ nhà tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống bóng cố định và những quả ném biên mạnh vào thẳng vòng cấm. Dù vậy, lối chơi đẩy đội hình lên quá cao của Indonesia cũng bộc lộ điểm yếu là những khoảng trống mênh mông phía sau lưng hàng thủ. Việc buộc phải thắng U.19 Việt Nam có thể khiến các học trò của ông Nova Arianto dễ rơi vào trạng thái nôn nóng và phá vỡ cự ly đội hình nếu không sớm có bàn thắng.

Để khắc chế đối thủ, U.19 Việt Nam cần tiếp cận trận đấu thực sự tỉnh táo, và chủ động tìm kiếm bàn thắng thay vì nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa. Đối với những cầu thủ trẻ, việc thi đấu với tư tưởng cầu hòa sẽ dễ trở thành là một cái bẫy tâm lý nguy hiểm. Hệ thống phòng ngự của U.19 Việt Nam cần chơi chặt chẽ và đứng vững trong khoảng thời gian đầu trận để giảm sự hưng phấn của đối thủ, đồng thời tận dụng những cơ hội để phản công nhanh và sắc để khai thác vào nách trung lộ hoặc khoảng trống khi hai hậu vệ biên của Indonesia dâng cao.