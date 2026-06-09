U.19 Campuchia gây sốc lớn, cầm hòa U.19 Úc: Hiên ngang vào bán kết, U.19 Việt Nam bị loại cực đau

U.19 Việt Nam với kết cục nghiệt ngã

Do chỉ đứng nhì bảng A, U.19 Việt Nam phải chờ đợi các bảng B, C hạ màn để biết liệu có lọt vào bán kết U.19 Đông Nam Á 2026 hay không. Điều kiện để thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có vé đi tiếp là trận U.19 Malaysia gặp U.19 Thái Lan phân thắng bại, đồng thời U.19 Úc đánh bại U.19 Campuchia.

Ở trận đấu tối qua (8.6), U.19 Thái Lan thắng U.19 Malaysia với tỷ số kịch tính 3-2. Điều kiện một đã thành, nhưng điều kiện hai thì không.

U.19 Campuchia đã kiên cường cầm hòa U.19 Úc với tỷ số 2-2 để trở thành đội nhì xuất sắc nhất với 4 điểm. Qua đó, đội trẻ Campuchia vượt qua Việt Nam (3 điểm) để hiện diện tại bán kết.

U.19 Việt Nam (áo trắng) dừng bước ẢNH: VFF

Sớm để U.19 Úc dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút đầu, U.19 Campuchia đã bình tĩnh giành lại thế trận sau giờ nghỉ. Hai bàn gỡ có phần may mắn (sút đập chân đổi hướng, phản lưới) giúp U.19 Campuchia trở về từ "vực sâu" để cân bằng tỷ số 2-2. Song, đó là kết quả xứng đáng. U.19 Campuchia đã dám chơi, dám tràn lên đá sòng phẳng với Úc để giành lấy tấm vé đi tiếp.

Như vậy, U.19 Việt Nam đã dừng cuộc chơi tại giải Đông Nam Á năm nay. Trong khi U.23 và U.17 Việt Nam liên tục vô địch Đông Nam Á và khẳng định mình tại giải châu Á, U.19 Việt Nam lại mang đến nỗi lo lớn.

U.19 Việt Nam trải qua 19 năm không vô địch Đông Nam Á. Lần gần nhất dự giải năm 2024, đội dừng chân tại vòng bảng với 4 điểm sau 3 trận. Hai giải đấu liên tục, đội bị loại ở vòng bảng Đông Nam Á, tái hiện kết quả giai đoạn 2018 - 2019 khi ông Hoàng Anh Tuấn còn nắm quyền.

Sau thất bại ở giải Đông Nam Á, U.19 Việt Nam cần rút ra bài học để chuẩn bị tối ưu cho vòng loại U.20 châu Á 2027, nơi toàn đội lọt vào bảng đấu rất khó khăn với U.20 Iran, U.20 Palestine và U.20 CHDCND Triều Tiên.