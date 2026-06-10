Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng thành tích xuất sắc của CLB CAHN: Chức vô địch V-League rất xứng đáng

Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương chức vô địch V-League của CLB CAHN

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã tổ chức lễ mừng công chức vô địch V-League 2025 - 2026. Thầy trò HLV Alexandre Polking đăng quang thuyết phục với 64 điểm sau 26 trận, hơn đội nhì Thể Công Viettel 10 điểm. CLB CAHN cân bằng kỷ lục điểm số của Hà Nội ở mùa giải 2018, đồng thời sở hữu danh hiệu V-League thứ hai trong bốn mùa giải gần nhất.

Sự kiện vinh dự đón tiếp sự tham dự và chỉ đạo của đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Phương Thanh.

Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội; đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cùng toàn thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ và đông đảo người hâm mộ của đội bóng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB CAHN đã đạt được.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng thành tích xuất sắc của CLB CAHN

CLB CAHN kết thúc mùa giải thành công rực rỡ

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (giữa) biểu dương thành tích của CLB CAHN ẢNH: BTC

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, chức vô địch V-League 2025-2026 là thành quả xứng đáng của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng và khát vọng vươn lên của toàn đội. Thấm nhuần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát huy giá trị con người và xây dựng nền thể thao tiên tiến, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của CLB CAHN trên phương diện lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng. Thông qua lối đá đẹp mắt và cống hiến, CLB đã truyền tải một cách sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ; góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước và lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ.

Chủ tịch CLB CAHN: 'Đội hướng tới mục tiêu châu Á'

Thay mặt ban lãnh đạo CLB, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Chủ tịch CLB CAHN bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, cùng UBND TP.Hà Nội.

Ông cũng gửi lời tri ân tới trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP.Hà Nội, thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị đối tác đồng hành, cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội bóng trong suốt mùa giải.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định, thành công của mùa giải 2025-2026 là nền tảng vững chắc để CLB hướng tới xây dựng đội bóng theo mô hình chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; chú trọng công tác đào tạo trẻ, phát triển bóng đá cộng đồng và hoàn thiện hệ thống quản trị.

Đồng thời, Chủ tịch CLB CAHN tuyên bố mục tiêu trọng tâm của đội trong thời gian tới: “CLB quyết tâm phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch V-League, tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu quốc nội, đồng thời chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tham gia các giải đấu cấp châu lục, hướng tới mục tiêu tham dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam nói chung và CLB CAHN nói riêng trên bản đồ bóng đá khu vực.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục xây dựng CLB không chỉ mạnh về thành tích, mà còn hướng tới việc xây dựng một đội bóng giàu bản sắc, thi đấu cống hiến, hấp dẫn và truyền cảm hứng; để mỗi trận đấu tại Hàng Đẫy thực sự trở thành ngày hội của người hâm mộ bóng đá thủ đô. Đồng thời xây dựng một tập thể kỷ luật, đoàn kết và có trách nhiệm xã hội; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân tới đông đảo nhân dân cả nước".