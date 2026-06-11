Lịch thi đấu Cúp quốc gia hôm nay: Ninh Bình đại chiến Thể Công Viettel, Nam Định quyết thắng CLB CA TP.HCM

Cúp quốc gia cạnh tranh khốc liệt như V-League

Chung kết Cúp quốc gia mùa trước là trận chiến "một chiều", khi CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) thắng dễ 5-0 trước SLNA để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, mùa này hứa hẹn mang đến cái kết kịch tính hơn, khi bán kết Cúp quốc gia hội tụ những đội bóng giàu thực lực và tham vọng bậc nhất hiện tại.

Cả 4 đội bóng lọt vào bán kết Cúp quốc gia đều đứng trong tốp 6 V-League mùa này. Ninh Bình (hạng ba) sẽ đối đầu Thể Công Viettel (á quân) trên sân nhà, trong khi Nam Định (hạng sáu) gặp CLB Công an TP.HCM (hạng năm) tại "chảo lửa" Thiên Trường.

Cả hai trận diễn ra lúc 18 giờ hôm nay 11.6.

Lịch bán kết Cúp quốc gia ẢNH: FPT PLAY

Cúp quốc gia không còn thuần túy là "đấu trường phụ" để các đội thử nghiệm. Đây đã trở thành sân chơi danh giá, nơi chức vô địch là phần thưởng cho những đội bản lĩnh nhất, đủ cứng cựa để vượt qua những trận đấu sống còn theo thể thức knock-out. Sự khắc nghiệt của Cúp quốc gia được thể hiện ở chỗ, đương kim vô địch CLB CAHN nhanh chóng thành cựu vô địch ở vòng 16 đội khi không thể vượt qua Thể Công Viettel. Khác với V-League vốn đua tranh đường dài, Cúp quốc gia là nơi không có chỗ cho sai lầm. Ngày càng nhiều đội bóng đổ sức đầu tư chinh phục giải đấu, với minh chứng là vòng bán kết giải đấu chỉ còn những đại diện rất mạnh, với thực lực ngang bằng.

Tâm điểm Cúp quốc gia diễn ra tại sân Ninh Bình, nơi chủ nhà đối đầu đội Thể Công Viettel. Không có lịch sử đối đầu lâu đời, nhưng trận đấu trở nên nóng bỏng khi Ninh Bình đang vươn lên thành thế lực thực thụ ở V-League, nhờ chính những... cầu thủ từng là công thần của đội Thể Công Viettel.

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh... sẽ đối đầu đội bóng đã bồi dưỡng và làm nên tên tuổi tại V-League. Sự thấu hiểu về Thể Công Viettel là vũ khí quan trọng của Ninh Bình.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) sẽ bắt chính trận Thép Xanh Nam Định gặp CLB CA TP.HCM , trong khi trọng tài Wiwat Jumpaoon ( Thái Lan) được phân công điều hành trận bán kết giữa CLB Ninh Bình vs CLB Thể Công Viettel.



Hoàng Đức gặp lại đội bóng cũ ẢNH: FPT PLAY

Đội bóng cố đô còn như "hổ mọc thêm cánh", khi có sự phục vụ của HLV Chu Đình Nghiêm ở giai đoạn cuối mùa. Ông Nghiêm đã toàn thắng 2 trận ra mắt Ninh Bình, lần lượt vượt qua Thanh Hóa (2-0) và Hà Tĩnh (3-0) với lối đá kiểm soát chặt chẽ cùng thế trận lấn lướt.

Chỉ sau 2 tuần huấn luyện, dấu ấn ông Nghiêm đã bắt đầu in đậm, khi Ninh Bình triển khai bóng ngắn có bài bản, lớp lang và pressing đều đặn hơn, thay vì chơi bóng dài hướng đến ngoại binh như giai đoạn giữa mùa. Tuy nhiên, bản lĩnh của ông Nghiêm chỉ được kiểm chứng ở trận đấu tối nay, khi Ninh Bình gặp đội bóng thực sự mạnh như Thể Công Viettel.

Dù không thể đua vô địch với CLB CAHN, song Thể Công Viettel vẫn là tập thể hùng mạnh và bản lĩnh nhất hiện tại với dàn nội binh xuất sắc cùng đấu pháp kỷ luật dưới bàn tay dìu dắt của HLV Velizar Popov. Chiến lược gia người Bulgaria giúp đội lột xác mùa này khi ghi bàn trong tất cả các trận đã đấu, đặc biệt, Thể Công Viettel đã bất bại trong cả 6 trận gặp các đội mạnh như CAHN, Hà Nội hay Ninh Bình mùa này.

Màn đấu trí giữa HLV Chu Đình Nghiêm và Popov sẽ thắp lửa cho trận đấu đáng xem bậc nhất mùa này. Cả hai đội đều khát vô địch Cúp quốc gia, như danh hiệu an ủi cho mùa giải còn chưa trọn vẹn.

Nam Định lọt vào chung kết? ẢNH: FPT PLAY

Nam Định cũng gặp thử thách mang tên CLB Công an TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Thanh Phương, đại diện miền Nam đã trở lại để cán đích trong tốp 5. Cựu vương Nam Định nhỉnh hơn về mọi mặt, nhưng đừng quên CLB Công an TP.HCM lại có những nhân tố tấn công gây đột biến như Ngô Đăng Khoa, Lee Williams hay Nguyễn Tiến Linh, để sẵn sàng định đoạt thế cờ khi cần.

Hai cái tên ưu tú nhất lọt vào chung kết sẽ lộ diện vào tối nay.