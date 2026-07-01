HLV Kim Sang-sik nói rất hay về trợ lý mới người Hàn, bất ngờ nhắc Khoa Ngô: 'Tôi rất tiếc...'

HLV Kim Sang-sik khen ngợi Khoa Ngô và dàn sao trẻ

Sáng 1.7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối tại Hà Nội, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Cũng giống các buổi tập trước, HLV Kim Sang-sik chủ yếu rèn thể lực cho học trò với các bài tập với cường độ vừa phải, kết hợp các trò chơi, nhằm giúp cầu thủ có trạng thái tối ưu trước khi bước vào guồng rèn quân khắc nghiệt.

Trong danh sách 28 gương mặt được chọn đi Hàn Quốc, ông Kim vẫn giữ lại những gương mặt trẻ như Đinh Quang Kiệt (2007), Nguyễn Ngọc Mỹ (2003) hay Trần Trung Kiên (2003). Cộng với những nhân tố quen thuộc như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Nhật Minh, đội tuyển Việt Nam đang có đội hình giàu sức trẻ để cạnh tranh và kế thừa.

Các nhân tố trẻ như Nhật Minh, Đình Bắc tự tin thể hiện trước các đàn anh ẢNH: MINH TÚ

"Tại V-League, tôi đã dự khán nhiều trận, xem Ngọc Mỹ, Quang Kiệt hay Nguyễn Trần Việt Cường thi đấu. Tôi đánh giá rất cao các tài năng trẻ và nhân tố mới. Tôi gọi họ lên tuyển để thử sức. Thông qua các buổi tập, ban huấn luyện sẽ sàng lọc con người phù hợp", HLV Kim Sang-sik chia sẻ với báo chí trước buổi tập.

Chiến lược gia Hàn Quốc nói thêm: "Nhờ những nhân tố như Nguyễn Tài Lộc hay Lê Giang Patrik, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với đợt tập trung trước đây. Trong những buổi tập tới, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những tổ hợp gắn kết nhất cho AFF Cup 2026. Từ ngày 22.6 đến hôm nay, chúng tôi chỉ tập trung nâng thể lực cho cầu thủ. Còn khi sang Hàn Quốc tập huấn, Việt Nam sẽ rèn chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam cần những tổ hợp, tức là những nhóm cầu thủ gắn kết để tăng sự kết dính trong từng trận đấu.".

HLV Kim Sang-sik đặc biệt tiếc nuối cho Khoa Ngô. Việt kiều sinh năm 2006 có lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam, nhưng phải rời tuyển vì chấn thương. Anh chơi nổi bật ở CLB Công an TP.HCM với 3 bàn ở V-League, góp công giúp đội lọt vào tốp 5. Tại Cúp quốc gia, Khoa Ngô cũng là nhân tố quan trọng, cùng đội nhà đánh bại Nam Định và Ninh Bình để xưng vương.

Ông Kim trổ tài trên sân tập ẢNH: MINH TÚ

"Đợt tập trung này có sự góp mặt của Khoa Ngô, nhưng rất tiếc cậu ấy bị chấn thương. Khoa Ngô còn trẻ, thể hiện tốt tố chất bản thân đang có, nên tôi tiếc nuối khi Khoa rời đội. Các cầu thủ còn lại đang chuẩn bị tốt, giúp đội có lực lượng tối ưu. Chỉ có Văn Khang, Duy Mạnh, Ngọc Bảo đang trong thời gian hồi phục và sẽ sớm trở lại", ông Kim nói.

Trợ lý mới đẳng cấp của HLV Kim Sang-sik

Sau khi chia tay trợ lý Lee Jung-soo (sang Thái Lan dẫn dắt CLB Kanchanaburi), ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã có nhân tố mới mang tên Kim Do-heon.

Ông Kim sinh năm 1982, là tiền vệ tấn công nổi tiếng của Hàn Quốc. ông Kim có 3 lần sang nước ngoài thi đấu. Trong khi nhiều cầu thủ Hàn Quốc xuất ngoại phải ngồi dự bị, Kim Do-heon lại được trọng dụng tại West Brom. Ông chơi cho đội bóng Ngoại hạng Anh ở mùa 2008-2009, ghi 1 bàn sau 25 trận. Tại đây, Kim từng chạm trán Chelsea, Arsenal, Liverpool hay M.U.

Cũng giống HLV Kim Sang-sik, ông Kim Do-heon là gương mặt dạn dày tại đội tuyển Hàn Quốc. Ông đá 62 trận và ghi 12 bàn, từng góp mặt tại World Cup 2006. Ở giải VĐQG Hàn Quốc, Kim Do-heon từng khoác áo Seongnam, Suwon và Police. Sau khi giải nghệ, ông làm trợ lý huấn luyện cho một loạt CLB, trong đó có Jeonbuk của ông Kim Sang-sik.

Trợ lý Kim Do-heon (trái) sẽ hỗ trợ chuyên môn cho HLV Kim Sang-sik ẢNH: MINH TÚ

"Trợ lý mới của tôi, ông Kim Do-heon có sự nghiệp thi đấu phong phú khi từng đá ở K-League và có trải nghiệm chơi tại Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, anh từng làm trợ lý tại Jeonbuk. Kinh nghiệm đá tiền vệ công thời còn thi đấu sẽ giúp ông Kim Do-heon hỗ trợ cho Quang Hải, Hoàng Đức. Anh ấy sẽ mang đến cho bóng đá Việt Nam nhiều cái lợi", HLV Kim Sang-sik tự hào chia sẻ về trợ lý Kim Do-heon.

Ông Kim kết luận: "Chúng tôi đã chuẩn bị 3 trận gặp các đội chơi cho K1, K2 và K3-League. 2 năm trước, Việt Nam có những trận giao hữu chất lượng tại Gwang-ju. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện, tìm ra giải pháp nâng tầm đội tuyển".







