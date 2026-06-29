Chưa có kênh khác ngoài FPT Play phát AFF Cup có đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu mới nhất

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho chiến dịch lớn

Đội tuyển Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho AFF Cup 2026, với đợt tập trung dài hạn tại Hà Nội. Học trò HLV Kim Sang-sik có 10 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2.7 để rèn thể lực và mài sắc các phương án chiến thuật.

Trong thời gian tập huấn, đội sẽ thi đấu ba trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn .

Trước ngày lên đường sang Hàn Quốc, ông Kim đã chốt xong danh sách 28 thành viên. Ngô Đăng Khoa rút lui do dính chấn thương trong buổi tập. Tuy nhiên, hàng công đội tuyển Việt Nam vẫn có quân số lý tưởng.

Đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng từ ngày 24.7 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong tay ông Kim là 3 ngoại binh nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên, cùng hàng loạt hảo thủ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng... Hầu hết đều có phong độ tốt trong màu áo CLB. Trong đó, Đình Bắc ghi 10 bàn trong 9 trận V-League, chỉ đứng sau Hoàng Hên trong danh sách vua phá lưới nội. Quang Hải đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Với lực lượng mạnh và đạt điểm rơi phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam tự tin hướng tới hành trình chinh phục AFF Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik ra quân bằng màn so tài Timor Leste (ngày 24.7) trên sân khách. Sau đó, đến ngày 31.7, Việt Nam chạm trán Singapore trên sân nhà. Ở trận thứ ba, ngày 3.8, Việt Nam làm khách trên sân của Indonesia. Trận hạ màn diễn ra ngày 7.8, Việt Nam so tài Campuchia trên sân nhà.

Các trận đấu tại AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. Hiện tại, đây vẫn là đơn vị duy nhất chắc chắn phát sóng AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam bất bại 22 trận vòng bảng AFF Cup suốt từ năm 2014 đến nay. Với tư cách đương kim vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu đoạt ngôi đầu và giành suất bán kết.



