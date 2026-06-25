Tân binh đội tuyển Nguyễn Tài Lộc tiết lộ chuyện học tiếng Việt: 'Khó lắm, tôi sẽ cố...'

Tài Lộc:' Tôi sẽ làm những điều tốt nhất cho Việt Nam'

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời tôi nên tôi đang vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, tôi chỉ tập trung qua từng ngày để cố gắng nỗ lực hết sức mình.Về các đồng đội, tôi thấy đây là một tập thể rất đoàn kết", tiền đạo Nguyễn Tài Lộc chia sẻ với báo chí ở buổi tập thứ ba cùng đội tuyển Việt Nam, diễn ra ngày 25.6.

Tài Lộc có tên Brazil là Geovane Magno. Anh sinh năm 1994, sang Việt Nam thi đấu cuối năm 2019 khi chọn khoác áo CLB Sài Gòn. Sau đó, anh lần lượt thi đấu cho Hà Nội, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình. Anh sở hữu chiều cao 1,88 m, nhưng thi đấu rất kỹ thuật với nhãn quan chiến thuật cao, giỏi xoay xở trong phạm vi hẹp.

Tài Lộc lần đầu lên tuyển ẢNH: MINH TÚ

Ở tuổi 32, Geovane vẫn đang là trụ cột CLB Ninh Bình với 7 bàn sau 17 trận. Trong 6 năm chơi ở V-League, anh chơi 130 trận, ghi 42 bàn, được đánh giá là một trong những mũi tấn công xuất sắc và đa năng nhất giải.

Tài Lộc hoàn thành thủ tục nhập tịch vào cuối tháng 4, sau khi tích lũy đủ 5 năm sinh sống và thi đấu. Tài Lộc cùng Đỗ Phi Long (Gustavo Sant'Ana) là những gương mặt gốc Brazil được HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề xuất nhập tịch Việt Nam. Sau khi có quốc tịch, anh lập tức được ông Kim gọi lên tuyển để bổ sung chất lượng cho tuyến tấn công.

"Tôi từng thi đấu chung với rất nhiều cầu thủ ở đây rồi, nên đối với tôi, việc thích nghi diễn ra dễ dàng hơn. Vì vậy, giờ tôi cứ tập trung qua từng ngày và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất thôi.Mục tiêu của tôi chỉ là chơi thật tốt. Tôi sẽ cố gắng đá tốt và tiến bộ hơn qua từng ngày. Chỉ vậy thôi", Tài Lộc chia sẻ.

"Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, bởi vì họ cũng yêu quý Việt Nam rất nhiều. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy và tôi sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho Việt Nam".

Tài Lộc thừa nhận khó học tiếng Việt

Ở đội tuyển Việt Nam, Tài Lộc sẽ gặp gỡ hai đồng hương Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, cũng là những ngoại binh nhập tịch đã tích lũy đủ 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam.

"Tôi biết họ từ rất lâu rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày về đội tuyển quốc gia, điều đó giúp mọi thứ dễ dàng hơn với tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau tập luyện và chiến đấu để giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt nhất", Tài Lộc nhấn mạnh.

Tài Lộc nỗ lực hòa nhập ẢNH: REUTERS

Song, thách thức lớn nhất với Tài Lộc không phải chuyện chuyên môn, mà là... học tiếng Việt.

"Nói tiếng Việt hả? Ôi khó lắm, rất khó luôn. Tôi cần phải học thêm, còn hiện tại thì đối với tôi nó vẫn rất khó khăn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng học. Dù vậy, mục tiêu tập trung lớn nhất của tôi lúc này vẫn là bóng đá. Nhưng tôi sẽ cố học tiếng Việt", Tài Lộc bật mí. Khi được đề nghị nói thử một câu tiếng Việt, Tài Lộc bối rối: "Khó lắm đấy, tôi chưa nói được".

Chân sút 32 tuổi chia sẻ thêm: "Tôi thấy đội tuyển rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tốt. Tôi thi đấu cùng Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh. Tôi được chơi bóng cùng rất nhiều cầu thủ nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều".