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Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đón trợ lý mới cực ‘xịn’, Tài Lộc rạng rỡ ngày gặp Xuân Son cùng Hoàng Hên

Hồng Nam
Hồng Nam
Sáng 22.6, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Bên cạnh sự xuất hiện của những cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển cũng chào đón trợ lý mới Kim Do-heon, cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo West Bromwich Albion.

Trợ lý mới của thầy Kim là ai?

Ông Kim Do-heon được lựa chọn thay thế HLV Lee Jung-soo, người đã chia tay đội tuyển Việt Nam hồi đầu tháng 4 để sang Thái Lan làm việc.

Trong sự nghiệp cầu thủ, ông Kim Do-heon là gương mặt giàu kinh nghiệm của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo West Bromwich Albion ở mùa giải 2008 - 2009, ra sân 25 trận. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ này cũng ghi dấu ấn tại K-League khi khoác áo nhiều CLB như Suwon Samsung Bluewings, Seongnam FC và Police FC, đồng thời có bốn mùa giải liên tiếp góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

HLV Kim Sang-sik đón trợ lý mới cực ‘xịn’, Tài Lộc rạng rỡ ngày gặp Xuân Son cùng Hoàng Hên- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik trong ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

ẢNH: H.N

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Kim Do-heon có 62 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc và ghi được 12 bàn thắng.

Sau khi giải nghệ vào năm 2019, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng làm việc trong ban huấn luyện CLB Chengdu Rongcheng (Trung Quốc). Năm 2023, ông được giao nhiệm vụ HLV trưởng tạm quyền của Jeonbuk Hyundai Motors. Dưới sự dẫn dắt của Kim Do-heon, đội bóng này giành 6 chiến thắng, hòa 2 và chỉ để thua 1 trận, qua đó thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Những kết quả tích cực giúp ông được bổ nhiệm chính thức vào năm 2024. Tuy nhiên, Jeonbuk khi đó đang trải qua giai đoạn khó khăn và phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Sau chưa đầy một mùa giải, đôi bên quyết định chấm dứt hợp tác.

Đáng chú ý, ông Kim Do-heon là một trong những thành viên có mặt sớm nhất ở đợt hội quân lần này khi đã đến đại bản doanh đội tuyển từ tối 21.6 để bắt đầu công việc.

Nguyễn Tài Lộc nói gì?

Cũng trong ngày hội quân, tân binh Nguyễn Tài Lộc (tên gọi trước đây là Geovane Magno) không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình cho biết anh rất hạnh phúc khi nhận được cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam và đang háo hức chờ đợi những buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội.

HLV Kim Sang-sik đón trợ lý mới cực ‘xịn’, Tài Lộc rạng rỡ ngày gặp Xuân Son cùng Hoàng Hên- Ảnh 2.
HLV Kim Sang-sik đón trợ lý mới cực ‘xịn’, Tài Lộc rạng rỡ ngày gặp Xuân Son cùng Hoàng Hên- Ảnh 3.
HLV Kim Sang-sik đón trợ lý mới cực ‘xịn’, Tài Lộc rạng rỡ ngày gặp Xuân Son cùng Hoàng Hên- Ảnh 4.
HLV Kim Sang-sik đón trợ lý mới cực ‘xịn’, Tài Lộc rạng rỡ ngày gặp Xuân Son cùng Hoàng Hên- Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân vào sáng 22.6

ẢNH: H.N

Tài Lộc chia sẻ thêm rằng, sự hiện diện của các cầu thủ gốc Brazil như Hoàng Hên và Xuân Son sẽ giúp anh sớm hòa nhập với môi trường mới. Dù mới chỉ giao tiếp được đôi chút bằng tiếng Việt, cầu thủ này khẳng định sẽ nỗ lực thích nghi và cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22.6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2.7 đến 14.7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup (AFF Cup) 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24.7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.

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