Hứa hẹn kịch tính ở lượt về giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2026

Cột mốc 10 năm đồng hành cùng futsal Việt Nam

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), đồng thời là dịp để VOV nhìn lại chặng đường 10 năm đồng hành cùng futsal Việt Nam, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Nhân dịp này, Bộ VH-TT-DL đã trao bằng khen cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông VOV vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bóng đá, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Việc đón nhận bằng khen là sự ghi nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với những đóng góp của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung, futsal Việt Nam nói riêng trong những năm qua.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam (trái), đại diện Bộ VH-TT-DL trao bằng khen cho đại diện Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông VOV ẢNH: BTC

Ông Vũ Hải Quang - Phó tổng giám đốc VOV, Phó trưởng ban Chỉ đạo giải futsal HDBank VĐQG 2026 nhấn mạnh: "Hành trình 10 năm đồng hành cùng futsal Việt Nam là chặng đường nhiều cảm xúc đối với VOV. Chúng tôi tự hào khi không chỉ góp phần tổ chức thành công các giải đấu quốc gia, mà còn đồng hành cùng sự phát triển của một môn thể thao giàu khát vọng, từng bước đưa hình ảnh futsal Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Việc chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam càng mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vai trò của báo chí trong việc lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đối với xã hội. VOV sẽ tiếp tục cùng VFF, Ngân hàng HDBank và các đối tác đồng hành xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho futsal Việt Nam trong những năm tiếp theo".

Trong hành trình phát triển đó, futsal Việt Nam để lại dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển futsal Việt Nam 2 lần giành quyền tham dự World Cup futsal vào các năm 2016 và 2021, đồng thời duy trì vị thế trong nhóm những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF nhấn mạnh: "Các giải quốc nội đã trở thành môi trường rèn luyện quan trọng, giúp nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành, đóng góp trực tiếp cho đội tuyển quốc gia trong những năm qua".

Đại diện ban tổ chức, ông Vũ Hải Quang - Phó tổng giám đốc VOV, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF cùng nhà tài trợ trao hoa động viên các đội bóng trong ngày khởi tranh lượt về ẢNH: BTC

CLB futsal Việt Nam tranh tài ở đấu trường châu lục

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự gắn kết chặt chẽ với hệ thống thi đấu quốc tế, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định tái khởi động giải đấu dành cho cấp CLB. Theo quy định, đội vô địch giải futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á 2027. Trong khi đó, đội á quân giành quyền góp mặt tại giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép của AFC/AFF.

Khép lại giai đoạn lượt đi, giải futsal HDBank VĐQG 2026 đang chứng kiến cuộc đua vô địch hấp dẫn và khó lường. Thái Sơn Bắc tạo dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi trận bất bại, trong khi đương kim vô địch Thái Sơn Nam TP.HCM gặp nhiều gian nan trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Sahako cho thấy sự trở lại đầy thuyết phục, còn Sài Gòn Titans tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên giàu tiềm năng. Khoảng cách điểm số không quá lớn giữa các đội bóng tốp đầu khiến cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động trong giai đoạn lượt về.

Đội vô địch giải futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á 2027 ẢNH: VFF

Lượt về giải futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21.6 đến ngày 25.7.2026 với 28 trận đấu. Mỗi CLB được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc Việt Nam. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Giải tiếp tục được tổ chức tại 2 thành phố lớn là Hà Nội (nhà thi đấu Cầu Giấy) và TP.HCM (nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng) theo thể thức sân nhà - sân khách. 8 đội tham dự gồm: Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM.