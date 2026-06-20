Lần đầu giải nữ Việt Nam đá thể thức hấp dẫn như V-League, đội TP.HCM I ra quân tưng bừng

Cú đột phá của VFF

Chiều 20.6, tại sân vận động Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Mùa giải năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức League sân nhà – sân khách.

Các lãnh đạo VFF và đại diện nhà tài trợ chúc các đội có mùa giải thành công Ảnh: VFF

Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh mùa giải 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên áp dụng thể thức League sân nhà – sân khách, tạo điều kiện để các CLB thi đấu trên sân nhà, tăng cường kết nối với địa phương và người hâm mộ. Cùng với đó, VFF triển khai thí điểm công tác cấp phép câu lạc bộ bóng đá nữ, hướng tới từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị và điều kiện hoạt động theo các tiêu chí chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho các cầu thủ.



Thay mặt VFF, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú gửi lời cảm ơn nhà tài trợ chính Thái Sơn Bắc đã có mùa giải thứ 15 liên tiếp đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam; đồng thời cảm ơn các đối tác, địa phương đăng cai, FIFA, các cơ quan báo chí và người hâm mộ đã luôn đồng hành, góp phần vào sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.



Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có sự tham dự của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I và TP.HCM II. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà – sân khách từ ngày 20.6 đến 23.10 để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.



Đội vô địch sẽ nhận cúp, HCV cùng phần thưởng 500 triệu đồng và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027-2028.



Đội TP.HCM I không để đàn em tạo bất ngờ

Cùng ngày trên sân Thành Long (TP.HCM), nhà đương kim vô địch TP.HCM I chạm trán chính các đàn em TP.HCM II trong ngày khai màn của giải. Không bất ngờ khi HLV Đoàn Thị Kim Chi cho một loạt trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng.

Đội nữ TP.HCM I (áo đỏ) thắng áp đảo

Vắng Huỳnh Như, TP.HCM I phải chờ đến cuối hiệp đấu đầu tiên để có bàn thẳng mở tỷ số trận đấu. Phút 41, Cù Thị Huỳnh Như tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc cho TP.HCM I. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho nhà vô địch. Bước sang hiệp 2, tinh thần thi đấu vẫn là vũ khí giúp TP.HCM II gây ra rất nhiều khó khăn cho các đàn chị. Mãi đến phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mới có pha lập công tiếp theo nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I. Đây cũng là thời điểm mà TP.HCM II không còn theo được các pha tấn công dồn dập của đối thủ. K’Thủa lập cú đúp cùng cú sút chuẩn xác của Phan Thị Trang giúp TP.HCM I kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.

Trận đấu tại sân Hà Đông giữa Hà Nội I và Hà Nội II diễn ra với kịch bản không khác biệt. Hà Nội I cũng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1 nhờ công của Lê Thị Trang. Sang hiệp 2, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Linh khiến trận đấu khó khăn hơn rất nhiều với Hà Nội II. Họ có bàn gỡ danh dự của Thanh Thảo. Sau đó, đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ để thủng lưới thêm 3 bàn. Nguyễn Thị Hằng lập cú đúp còn Phạm Hải Yến để lại dấu ấn giúp Hà Nội I thắng Hà Nội II với tỷ số 5-1.

