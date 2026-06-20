Kỳ thú cuộc đua trở thành thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam, Lê Giang Patrik sẽ bắt chính?

3 gương mặt xuất sắc trên đội tuyển quốc gia

3 thủ môn có tên trong danh sách 28 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026 gồm Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Đây là 3 trong số những thủ môn hay nhất của V-League 2025-2026. Điểm chung của cả 3 thủ môn vừa nêu là đều cao lớn: Trần Trung Kiên cao 1,91 m, Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik cùng cao 1,88 m.

Thủ môn Lê Giang Patrik lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Trong số này, Đặng Văn Lâm là nhà vô địch AFF Cup 2018, Trần Trung Kiên là nhà vô địch AFF Cup 2024. Họ không thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, ngay cả kinh nghiệm và tài năng cá nhân của Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên vẫn chưa đủ để giúp cả hai người này chiếm ưu thế hoàn toàn gương mặt lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam là Lê Giang Patrik.

Lê Giang Patrik dù chưa từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng thủ thành này lại có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, cho các CLB của CH Séc (CLB Bohemians) và Slovakia (CLB FK Pohronie và MSK Zilina). Đấy là lợi thế rất lớn mà Lê Giang Patrik có được. Anh không xa lạ với các cầu thủ có trình độ ở mức khá tại châu Âu, không xa lạ với phong cách thi đấu theo kiểu châu Âu.

Không ai muốn tụt lại phía sau

Đây là chi tiết rất quan trọng, vì ở AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8), đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia, đội bóng có rất đông cầu thủ nhập tịch sinh ra ở châu Âu. Đội bóng này thích sử dụng bóng bổng, bóng dài, treo bóng vào khu vực cấm địa của đối phương, Đối diện với lối chơi này, đội tuyển Việt Nam cần một thủ môn giỏi chơi bóng bổng, giỏi làm chủ khu vực cấm địa và Lê Giang Patrik đáp ứng tiêu chí nói trên.

Đặng Văn Lâm khát khao giành lại vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia Ảnh: Khả Hòa

Sau đó, nếu vào bán kết và chung kết, đội tuyển Việt Nam có thể gặp Thái Lan, đội bóng mà thời gian gần đây cũng rất ưa chuộng việc sử dụng cầu thủ "Thái kiều" đang thi đấu ở châu Âu. Nhiều khả năng phong cách thi đấu của đội bóng xứ sở chùa vàng tại AFF Cup cũng tương tự như phong cách thi đấu của đội tuyển Indonesia.

Dĩ nhiên, khi trong thành phần đội tuyển Việt Nam có 1 thủ thành xuất sắc, các thủ thành còn lại sẽ phấn đấu để không bị thua thiệt, không bị lép vế hoàn toàn. Về phía các thủ môn Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên, chắc chắn các thủ môn này cũng sẽ phấn đấu không ngừng, để cạnh tranh suất chính thức.

Ngay cả khi không có các thủ môn nhập tịch, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể sử dụng hiệu quả thủ môn Trần Trung Kiên

Văn Lâm và Trung Kiên cũng sở hữu những ưu điểm rất đáng nể. Cả hai thủ thành đều có khả năng phản xạ tốt, rất giỏi khi mặt đối mặt với tiền đạo của đối phương. Riêng Trung Kiên còn có thêm các yếu tố khá giống với Lê Giang Patrik, đó là khả năng bắt bóng bổng tốt, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà, giỏi chơi bóng bằng chân và có khả năng phát động phản công khá.

Cuộc đua đến vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới vì thế sẽ rất hấp dẫn. Cả 3 người Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên đều phải nỗ lực không ngừng, bởi bất kỳ sự lơ đễnh hoặc thiếu nỗ lực của từng người, sẽ khiến họ bị tụt lại phía sau, mất cơ hội tỏa sáng tại AFF Cup 2026 và rất có thể là mất luôn cơ hội ở các giải đấu lớn tiếp theo như FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ ngày 21.9 – 6.10) và vòng chung kết Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027).