Báo Indonesia sốc với thông số ấn tượng của đội tuyển Việt Nam, nói lên một sự thật

Thể hình nổi trội so với bóng đá Đông Nam Á

Nhìn vào danh sách 28 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho AFF Cup 2026, tờ Bola Sport của Indonesia thốt lên: "Đội tuyển Indonesia cần phải lưu ý với con số thống kê gây sốc ở đội tuyển Việt Nam. Trong số 28 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập, có đến 15 người cao trên 1,80 m. Đây là con số gây bất ngờ đối với 1 đội bóng ở Đông Nam Á. Càng bất ngờ hơn khi con số này xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hiện có thể hình tốt hàng đầu Đông Nam Á Ảnh: Minh Tú

Trong bối cảnh cầu thủ nhập tịch gốc ngoại tràn ngập bóng đá Đông Nam Á, có vẻ như đội tuyển Việt Nam giờ đây cũng chú trọng đến sức mạnh thể chất của các cầu thủ. Điểm đáng chú ý hơn nữa, ở vị trí thủ môn, 3 thủ thành của đội tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình khoảng 1,89 m (cụ thể, Trung Kiên cao 1,91 m, Lê Giang Patrik cao 1,88 m, Văn Lâm cao 1,88 m). Đây được đánh giá là lợi thế đáng kể của đội tuyển Việt Nam trong các pha tranh chấp bóng trên không và kiểm soát khu vực cấm địa".

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Sở dĩ truyền thông xứ sở vạn đảo chú ý đến đội tuyển Việt Nam, vì chúng ta sẽ cùng bảng Indonesia tại AFF Cup 2026. Giải đấu này diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8. Trong bảng A của đội tuyển Việt Nam và Indonesia, còn có thêm các đội Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong số đó, đội tuyển Việt Nam và Indonesia được cho là sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng, nhằm tránh đội bóng giàu thành tích nhất AFF Cup là Thái Lan ở bán kết. Thái Lan nằm ở bảng B với các đội Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Những yếu tố giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn

Theo đánh giá của báo chí Indonesia, đội tuyển Việt Nam không chỉ đáng gờm nhờ vào dàn cầu thủ cao lớn, thể hình đẹp, mà chúng ta còn đáng chú ý bởi đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik có những cầu thủ có chất lượng rất khác biệt, đáng kể nhất là những cầu thủ nhập tịch.

Xuân Son là 1 trong 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Trong một bài báo khác, cũng chính tờ Bola Sport phân tích: "Đội tuyển Việt Nam có 6 cầu thủ nhập tịch, gồm 3 cầu thủ có gốc Brazil, được nhập tịch vì có đủ 5 năm chơi bóng liên tục tại V-League, cùng 3 cầu thủ khác là những Việt kiều. Trước đây, người hâm mộ Indonesia biết đến 2 tiền đạo gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Giờ đây, họ có thêm một tiền đạo nhập tịch gốc Brazil nữa là Nguyễn Tài Lộc, vốn trước đây quen thuộc với cái tên Geovane Magno. Trong khi đó, 3 cầu thủ Việt kiều của đội tuyển Việt Nam là thủ môn Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm và tiền vệ Ngô Đăng Khoa, người trước đây được gọi là Khoa Ngô".

Theo đánh giá của tờ báo này, chất lượng kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam sẽ khác hẳn so với trước đây, nhờ sự hiện diện của các cầu thủ gốc Brazil vừa nêu. Đồng thời, sự có mặt của các thủ môn Việt kiều gồm Lê Giang Patrik và Đặng Văn Lâm sẽ giúp cho khâu phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chắc chắn hơn.

Còn theo đánh giá của giới chuyên môn trong nước, tính cạnh tranh của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik hiện rất cao. Điều này tạo ra sức bật tốt hơn cho toàn đội trước AFF Cup 2026.