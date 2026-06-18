Cực nóng: Bại tướng của thầy Kim bất ngờ chia tay đội tuyển Malaysia, khép lại ký ức đau buồn

HLV Cklamovski dốc lời gan ruột

Trong thông báo của mình, chiến lược gia người Úc cho biết ông quyết định khép lại hành trình cùng đội tuyển Malaysia để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp huấn luyện: "Hôm nay, tôi thông báo quyết định rời cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia. Tôi muốn chân thành cảm ơn tất cả những người đã đồng hành, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, đồng thời cảm ơn vì đã thấu hiểu quyết định rằng đã đến lúc tôi cần đón nhận một thử thách mới".

Nhà cầm quân này cũng dành những lời tri ân đặc biệt cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã sát cánh cùng ông trong suốt thời gian làm việc tại Malaysia. "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cầu thủ và đội ngũ cộng sự, những người đã cống hiến tất cả trong suốt hành trình vừa qua. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu và từng khoảnh khắc chúng tôi trải qua cùng nhau đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là mang lại niềm tự hào cho Malaysia", HLV Cklamovski chia sẻ.

HLV Cklamovski chia tay đội tuyển Malaysia sau 1 năm rưỡi gắn bó ẢNH: NGỌC LINH

HLV Cklamovski và CEO Rob Friend bất ngờ rời đội tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch

Bên cạnh lời chia tay, chiến lược gia người Úc cũng bày tỏ niềm tin vào tương lai của bóng đá Malaysia. Theo ông, quốc gia này sở hữu đầy đủ những yếu tố để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới: "Bóng đá Malaysia có tiềm năng đáng kinh ngạc. Niềm đam mê của người hâm mộ, tài năng của các cầu thủ và tình yêu dành cho bóng đá tại đất nước này là những giá trị cần được gìn giữ và bảo vệ".

Cuối cùng, HLV Cklamovski gửi gắm mong muốn bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục đi lên với những quyết định luôn đặt lợi ích của nền bóng đá, các cầu thủ và tương lai đất nước lên hàng đầu: "Hy vọng bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục phát triển, với mọi quyết định đều được dẫn dắt bởi những điều tốt đẹp nhất cho môn thể thao này, cho các cầu thủ và cho tương lai của quốc gia. Cảm ơn vì những ký ức, sự ủng hộ và đặc ân mà tôi đã có được. Tôi ra đi và chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bóng đá Malaysia".

FAM lo cuống cuồng?

Tháng 12.2024, FAM thông báo Cklamovski trở thành tân HLV trưởng của đội tuyển Malaysia. Ông bắt đầu nhận nhiệm vụ vào đầu tháng 1.2025. Tính đến tháng 11.2025, nhà cầm quân người Úc giúp đội tuyển Malaysia có 8 trận bất bại, dẫn đầu bảng F ở vòng loại Asian Cup 2027. Trên bảng xếp hạng FIFA, "Harimau Malaya" tăng từ vị trí 133 lên 116, thứ hạng cao nhất trong hơn 20 năm và xếp thứ 3 toàn cầu về các đội tuyển có thành tích tốt nhất năm.

Tuy nhiên, vào ngày 17.12 năm 2025, FIFA đã hủy bỏ kết quả của 3 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia do sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai quy định (dùng giấy tờ giả mạo). Đến tháng 3.2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng hủy kết quả ở 2 trận đội tuyển Malaysia gặp Việt Nam và Nepal và xử thua Malaysia 0-3, khiến thầy trò HLV Cklamovski mất vé dự VCK Asian Cup 2027. Có thể nói, dẫn dắt Malaysia là giai đoạn đáng quên trong sự nghiệp cầm quân của HLV Cklamovski.

Giờ đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cần phải tìm ra người thay thế HLV Cklamovski bởi AFF Cup 2026 đang đến gần. Giải đấu này sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 24.7 và đội tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Myanmar, Philippines và Lào.



