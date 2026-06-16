Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: So tài Myanmar, chưa lộ diện kênh phát trực tiếp

Đội tuyển Việt Nam 'thử lửa' với Myanmar

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trước thềm AFF Cup 2026, nhằm tổng duyệt lực lượng và thử nghiệm lối chơi.

Màn so tài của HLV Kim Sang-sik với đối thủ Đông Nam Á diễn ra ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên. Hiện chưa rõ kênh chiếu trận đấu này, tuy nhiên, nhiều khả năng khán giả sẽ có rất nhiều lựa chọn theo dõi đội tuyển quốc gia trên các nền tảng.

Myanmar là đối thủ quen thuộc của đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2024, Việt Nam từng thắng đậm 5-0 trước Myanmar, với màn ra mắt chói sáng của Nguyễn Xuân Son (2 bàn, 2 kiến tạo).

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) giao hữu với Myanmar ẢNH: MINH TÚ

Tại AFF Cup 2026, Việt Nam nằm bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Myanmar nằm bảng B với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào. Do không gặp nhau ở vòng bảng, nên hai đội thống nhất có trận giao hữu nhằm chạy đà tốt nhất cho sân chơi quan trọng.

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trong đợt tập huấn thứ hai của năm 2026.

Danh sách tập trung lần này cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng, cùng những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các CLB.

Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng với tân binh Lê Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc, Ngô Đăng Khoa.

Việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo đa dạng, thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại giúp đội tuyển có thêm lựa chọn về lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng đội hình.

Bên cạnh đó, bộ khung giàu kinh nghiệm tiếp tục được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh đều là những cầu thủ đã nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển quốc gia.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 ẢNH: VFF

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.

Trong số các CLB đóng góp lực lượng cho đội tuyển, CLB Công an Hà Nội có tới 6 cầu thủ được triệu tập. Dù đang hướng tới các mục tiêu quan trọng tại vòng loại AFC Champions League Elite 2026-2027, nhà đương kim vô địch V-League vẫn tạo điều kiện để các cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, qua đó tiếp tục thể hiện sự đồng hành và trách nhiệm đối với đội tuyển Việt Nam.

Danh sách tập trung lần này cũng phản ánh định hướng xây dựng lực lượng kế cận của Ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đang có sự phát triển tích cực trong màu áo CLB đã được trao cơ hội như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên…