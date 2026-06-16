Báo Thái Lan phân tích cực sâu về đội tuyển Việt Nam, bất an một chuyện…

Khác biệt về lực lượng

HLV Kim Sang-sik mới công bố danh sách 28 cầu thủ Việt Nam, chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Gần như ngay lập tức, tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: "Danh sách mà đội tuyển Việt Nam vừa công bố là để nhắm đến ngôi vô địch AFF Cup 2026. Đội bóng này đang tràn đầy tham vọng giành danh hiệu bóng đá Đông Nam Á lần thứ 4. Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng vô địch AFF Cup vào các năm 2008, 2018 và 2024. Họ dự kiến sẽ hội quân từ ngày 22.6 tới đây, sau đó toàn đội sẽ tập huấn 2 tuần ở Hàn Quốc, trước khi tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

Danh sách 28 cầu thủ Việt Nam vừa được công bố khiến truyền thông Thái Lan lo ngại Ảnh: VFF

Điều đáng chú ý, danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch. Gương mặt sáng giá nhất, người sẽ dẫn dắt hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Anh này trước đây được khán giả khắp nơi quen thuộc với cái tên Rafaelson. Bên cạnh Xuân Son là cầu thủ tấn công Đỗ Hoàng Hên, người trước đây có tên là Hendrio".

Điều mà truyền thông Thái Lan lo ngại chính là đội tuyển Việt Nam hiện tại dường như còn mạnh hơn chính chúng ta ở AFF Cup 2024. Giải đấu cách đây 2 năm là giải đấu mà đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik từng đánh bại đội tuyển Thái Lan với tổng tỷ số 5-3, sau 2 lượt trận chung kết đi và về.

Nỗi lo của người Thái

Trái ngược với lực lượng mạnh của đội tuyển Việt Nam, vấn đề lực lượng cũng là vấn đề mà báo chí Thái Lan lo ngại nhất trước AFF Cup 2026. Tờ Siam Sport của xứ sở chùa vàng chia sẻ: "Công việc tập hợp lực lượng tốt cho đội tuyển Thái Lan là công việc hết sức khó khăn cho HLV Anthony Hudson (người Anh). AFF Cup 2026 diễn ra ngoài những ngày FIFA Days, các CLB không có nghĩa vụ bắt buộc phải trao quân cho đội tuyển quốc gia dự AFF Cup. Chính vì thế, nhiệm vụ của HLV Hudson là phải thuyết phục các CLB trao những tinh binh của họ cho đội tuyển Thái Lan, từ tháng 7 tới đây.

Cặp cầu thủ tấn công Xuân Son và Hoàng Hên sẽ dẫn dắt tuyến trên của đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Minh Tú

Vấn đề khác của đội bóng có biệt danh Voi chiến, đó là đội bóng do ông Hudson dẫn dắt thể hiện không tốt ở các trận giao hữu quốc tế gần nhất. Đội tuyển Thái Lan hòa 2-2 với Kuwait (trên sân nhà) và hòa 0-0 với đội tuyển Trung Quốc (trên sân đối phương). Đây là những kết quả gây thất vọng cho người hâm mộ".

Tại AFF Cup 2026, Thái Lan là đội hạt giống tại bảng B. Bảng này có các đội Lào, Malaysia, Philippines và Myanmar. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch, là hạt giống của bảng A, có các đội Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Ngoài các đội Việt Nam và Thái Lan, đội bóng khác được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký của AFF Cup 2026 là đội tuyển Indonesia. AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8.