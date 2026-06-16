160 cầu thủ tham dự Festival bóng đá nữ trẻ 2026 tại Vĩnh Long

Tham dự chương trình, về phía VFF, có bà Trương Hiếu Hường – Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế. Về phía địa phương có ông Nguyễn Đình Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Vĩnh Long; ông Đặng Châu Phi – Phó trưởng phòng Quản lý TDTT, Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long cùng đông đảo phụ huynh và các cầu thủ tham dự festival.

Bà Trương Hiếu Hường, đại diện VFF tại sự kiện Ảnh: VFF

Ban tổ chức sự kiện

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trương Hiếu Hường gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Bóng đá Vĩnh Long cùng các đơn vị, trường học và ban tổ chức địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được tổ chức thành công.

Đại diện VFF nhấn mạnh, Festival bóng đá nữ trẻ không chỉ mang đến sân chơi vui tươi, bổ ích cho các em gái yêu thích bóng đá mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của môn thể thao vua như tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý thức fair-play và lối sống năng động.

Đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn những cầu thủ trẻ có tiềm năng cho tương lai. Nhân dịp này, VFF đã trao tặng các đội tham dự những trang thiết bị phục vụ công tác tập luyện và thi đấu, góp phần hỗ trợ các địa phương phát triển phong trào bóng đá nữ.

Các cầu thủ tham dự festival cũng nhận được những phần quà lưu niệm ý nghĩa từ VFF. Thay mặt ban tổ chức địa phương, ông Nguyễn Đình Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Vĩnh Long đánh giá cao ý nghĩa của festival đối với sự phát triển phong trào bóng đá nữ tại địa phương.

Ông bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ góp phần tạo động lực để bóng đá nữ Vĩnh Long tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đồng thời mong muốn các câu lạc bộ tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động đào tạo ở nhiều lứa tuổi nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai.





Các cầu thủ nữ được tham gia sân chơi đầy ý nghĩa Ảnh: VFF

Festival bóng đá nữ trẻ 2026 tại Vĩnh Long thu hút 160 vận động viên thuộc 8 đội bóng tham dự, gồm Trường THCS Bình Minh, Trường THCS Tam Bình, Trường THCS Thành Thới A, Trường THCS Thạnh Phong, Trường THCS Vĩnh Xuân, Trường THCS Vĩnh Thành, Trường THCS Phước Hưng và CLB bóng đá nữ Trà Vinh.

Các đội được chia thành hai bảng thi đấu. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn trong không khí hào hứng và đoàn kết. Thông qua các trận đấu, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện được những tố chất đáng chú ý về kỹ thuật, tư duy chơi bóng và tinh thần thi đấu, qua đó cho thấy tiềm năng phát triển nếu được đào tạo, bồi dưỡng bài bản.

Kết thúc ngày hội bóng đá nữ trẻ tại Vĩnh Long, đội Bình Minh xuất sắc giành vị trí số 1 sau chiến thắng 2-1 trước Vĩnh Xuân trong trận chung kết. Festival khép lại với nhiều niềm vui, những trải nghiệm bổ ích và tiếp tục lan tỏa tình yêu bóng đá đến các em gái tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nữ trong cộng đồng.