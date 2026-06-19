‘Lộ diện’ bộ đôi khủng trên hàng công đội tuyển Việt Nam, Hoàng Hên cặp Đình Bắc: Tại sao không?

Những chân sút lợi hại

Có 5 tiền đạo thực thụ được HLV Kim Sang-sik triệu tập trong đợt này, gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Trần Việt Cường. Nếu tính luôn Đỗ Hoàng Hên có thể đá tiền đạo khi cần, đội tuyển Việt Nam hiện có 6 tiền đạo. Trong số này, Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên là những tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, còn Đình Bắc, Gia Hưng và Việt Cường là những tiền đạo được đào tạo trong nước.

Các tiền đạo nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên đang có phong độ cao Ảnh: Minh Tú

Về mức độ nổi tiếng, các tiền đạo Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên có vẻ nổi tiếng hơn so với Gia Hưng và Việt Cường. Tuy nhiên, cơ hội khoác áo đội tuyển chưa khép lại với bất cứ ai.

Thói quen của HLV Kim Sang-sik khi bố trí sơ đồ chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam là sử dụng 1 tiền đạo cắm chơi thật cao, gần với khu vực cấm địa của đối phương, 1 tiền đạo khác đá thấp hơn, gần với hàng tiền vệ, làm cầu nối giữa tuyến giữa và tuyến đầu. Đôi khi ông Kim sử dụng thêm 1 tiền đạo nữa hoạt động rộng, chơi dạt ra 2 biên, giúp tăng khả năng cơ động cho đội hình tấn công.

Tất cả đều có cơ hội

Với tính toán này của HLV Kim Sang-sik gần như Xuân Son sẽ sắm vai trung phong. Thời gian gần đây, đặc biệt là ở trận đấu gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi cuối tháng 3, Hoàng Hên là người đá vai tiền đạo lùi, hoạt động gần với hàng tiền vệ. Hiện tại, phong độ của Xuân Son và Hoàng Hên vẫn rất tốt, họ có thể đảm nhiệm vị trí trung phong và tiền đạo lùi, trong đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam, trong khoảng thời gian sắp tới. Khi đó, Tài Lộc sẽ là phương án dự phòng cho Xuân Son ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, còn Gia Hưng sẽ ngồi dự bị cho Hoàng Hên ở vị trí tiền đạo lùi.

Đình Bắc (15) đủ sức cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng tiền đạo Ảnh: Minh Tú

Cũng trong trận đấu gặp Malaysia hồi cuối tháng 3 nói trên, Việt Cường từng xuất hiện ở vị trí tiền đạo cánh. Cầu thủ đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM thi đấu thấp hơn so với Xuân Son và rộng hơn so với Hoàng Hên.

Hiện tại, so về phong độ, danh tiếng và sự hiệu quả, Đình Bắc được đánh giá cao hơn hẳn Việt Cường. Thế nên, vị trí chính thức trong vai trò tiền đạo cánh của đội tuyển Việt Nam khó thoát khỏi tay cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Dù vậy, do ở 2 trận đầu tiên tại AFF Cup 2026, gặp Timor Leste (ngày 24.7) và gặp Singapore (ngày 31.7), Đình Bắc bị treo giò (do Đình Bắc dính thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026 hồi tháng 1), nên cơ hội sẽ mở ra cho Việt Cường ở 2 trận đấu vừa nêu.

Mỗi người mỗi nhiệm vụ, mỗi người một vai trò, không cầu thủ nào được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam đợt này là người thừa. Vị trí chính thức hay dự bị ở đội tuyển Việt Nam vào lúc này cũng chỉ khác nhau ở thời điểm được tung vào sân. Biết đâu, người vào sân ở băng ghế dự bị sẽ là những người tạo nên đột biến cho toàn đội, trong bối cảnh mà đối thủ đã bị bào mòn về thể lực và mất đi sự tập trung.

Các tiền đạo được đào tạo ở trong nước như Đình Bắc, Việt Cường và Gia Hưng vì thế không thiếu cơ hội để tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, miễn là họ biết tận dụng tốt cơ hội của mình.