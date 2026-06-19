Xác định kênh phát trực tiếp, lịch thi đấu AFF Cup mới nhất có đội tuyển Việt Nam: Không phải VTV

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu làm khách tại Timor Leste? ảnh: Minh Tú

Khởi đầu ở miền đất lạ Timor Leste

Ngày 22.6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau khi HLV Kim Sang-sik công bố bản danh sách 28 cái tên có phong độ cao nhất, phù hợp với lối chơi cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất, chúng ta sẽ mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chuyến làm khách trên sân nhà của Timor Leste - đội bóng có biệt danh "Cá sấu" là thành viên trẻ nhất thuộc khu vực Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đá với Timor Leste trong khuôn khổ AFF Cup. Trước đó ở cấp độ U.23 Việt Nam chúng ta từng giành chiến thắng 2-0 trước U.23 Timor Leste do công Văn Tùng, Thanh Minh ở SEA Games 31 năm 2021.

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027 ảnh: Minh Tú

Sau đó 1 năm, chúng ta khi đó đội hình thiệt quân nặng nề do dịch Covid-19 đã hòa đối thủ này 0-0 sau 120 phút, trước khi giành chiến thắng kịch tính 5-3 ở loạt luân lưu 11 m để tiến vào chung kết và đoạt chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì đây mới là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đối đầu Timor Leste, lại là chuyến làm khách trên sân nhà của đối thủ.

Tất nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ là một chiến thắng thuyết phục, để mở màn cho chiến dịch chinh phục mục tiêu lịch sử: lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu AFF Cup.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22.6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2.7 đến 14.7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026 (AFF Cup).

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24.7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup? ảnh: Minh Tú

Làm được điều này, Việt Nam sẽ san bằng kỷ lục của những nước từng có 2 lần liên tiếp vô địch là Thái Lan và Singapore. Quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ là sự khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực, bên cạnh thành công của U.23 Việt Nam.

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ có một chuyến làm khách khác rất quan trọng khi hành quân đến Indonesia ngày 3.8 - đối thủ lớn nhất của chúng ta, nhiều khả năng quyết định ngôi đầu bảng A.

Ngoài ra, sân Mỹ Đình sẽ là nơi đội tuyển Việt Nam tiếp 2 đội khách khác của bảng A là Singapore (31.7) và Campuchia (7.8). Nếu vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận bán kết lượt đi - lượt về vào giữa tháng 8.

Hai trận chung kết AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 22.8 và 26.8, vẫn theo thể thức lượt đi - lượt về. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ lại tiếp tục có mặt ở 2 trận đấu cuối cùng này và giơ cao cúp vô địch một lần nữa.

Đến thời điểm này, mới chỉ có FPT Play là đơn vị phát trực tiếp AFF Cup 2026. Nhiều khả năng đơn vị này sẽ chia sẻ bản quyền cho các đơn vị khác tại Việt Nam, trong đó có VTV.