Khai mạc giải bóng đá trẻ Bồng Sơn 2026 với gần 500 cầu thủ nhí tham gia

Ngày 19.6, tại phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai), Giải bóng đá trẻ Bồng Sơn - Bồng Sơn Football Festival 2026 chính thức khai mạc, thu hút gần 500 cầu thủ nhí đến từ 24 đội bóng trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.



Giải bóng đá Bồng Sơn Football Festival 2026 chính thức khai mạc, thu hút gần 500 cầu thủ nhí tham gia ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức, trở thành sân chơi thể thao bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng và phát hiện những tài năng trẻ.

Các đội bóng thi đấu ở 3 nhóm tuổi gồm U.10, U.12 và U.14. Để đáp ứng số lượng trận đấu lớn, Ban tổ chức bố trí sân vận động Bồng Sơn thành 3 khu vực thi đấu độc lập, giúp các trận đấu diễn ra đồng thời, liên tục trong suốt thời gian giải.

Ngoài các đội bóng trên địa bàn Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông và Hoài Ân, giải năm nay còn quy tụ nhiều câu lạc bộ, trung tâm bóng đá cộng đồng đến từ Quy Nhơn, Tuy Phước, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và một số địa phương lân cận. Sự góp mặt của các đội bóng ngoài tỉnh được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo thêm cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ.

Các đội bóng thi đấu ở 3 nhóm tuổi khác nhau ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giải đấu còn có sự tham gia giao lưu của các cựu tuyển thủ quốc gia và những danh thủ từng thi đấu cho đội bóng Bình Định (cũ). Các khách mời sẽ đồng hành cùng giải thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn kỹ thuật và truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí.

Theo ban tổ chức, công tác điều hành giải được chuẩn bị bài bản với đội ngũ trọng tài chuyên trách, hệ thống thi đấu và các điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo. Lực lượng công an và y tế địa phương cũng được bố trí nhằm bảo đảm an toàn cho các vận động viên.

Giải bóng đá trẻ Bồng Sơn 2026 còn tạo cơ hội để các em nhỏ giao lưu, kết bạn, chia sẻ niềm đam mê bóng đá ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giải bóng đá trẻ Bồng Sơn 2026 tạo cơ hội để các em nhỏ giao lưu, kết bạn, chia sẻ niềm đam mê bóng đá; đồng thời là dịp để các huấn luyện viên, trưởng đoàn trao đổi kinh nghiệm phát triển bóng đá phong trào.

Giải đấu hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và xây dựng môi trường sinh hoạt hè lành mạnh cho thanh thiếu nhi.