Sếp lớn bóng đá Indonesia hé lộ gây sốc, đội tuyển Việt Nam ‘tứ bề thọ địch’

Chuyển từ sân có sức chứa nhỏ và sân có sức chứa lớn

Trước đó, phía Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) dự định chọn sân Pakansari tại Bogor làm sân nhà cho cả 2 trận đấu thuộc vòng bảng của đội tuyển Indonesia, tại AFF Cup 2026. Sân Gelora Bung Karno tại Jakarta vốn được phía PSSI để dành cho các trận bán kết và chung kết của giải vô địch Đông Nam Á năm nay, nếu như đội bóng xứ sở vạn đảo lọt vào giai đoạn này của giải đấu.

Indonesia muốn tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup trên sân Gelora Bung Karno Ảnh: TED Tràn

Tuy nhiên, mới đây, phát biểu trên truyền thông Indonesia, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã thay đổi ý định: "Nếu đội tuyển Indonesia đối đầu với các đội bóng mạnh tại Đông Nam Á như đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan, chúng tôi nên sử dụng 1 sân vận động lớn như sân Gelora Bung Karno. Những sân vận động nhỏ chỉ nên dành cho các trận đấu với những đội bóng yếu hơn.

Sở dĩ trước đây chúng tôi muốn sử dụng các sân vận động nhỏ hơn sân Gelora Bung Karno, vì chúng tôi lo ngại rằng không thể lấp đầy các khán đài, đồng thời việc luân phiên sử dụng các sân bóng khác nhau sẽ giúp cho việc bảo dưỡng mặt cỏ tốt hơn. Điều mấu chốt là chúng tôi luôn muốn các sân vận động của Indonesia đầy ắp khán giả. Đội tuyển Việt Nam có thể mang đến điều đó khi họ gặp chúng tôi tại AFF Cup 2026".

Khác với sân Pakansari tại Bogor vốn có sức chứa chỉ 30.000 khán giả, sân Gelora Bung Karno tại Jakarta có sức chứa hơn 77.00 khán giả. Việc Indonesia muốn đưa trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 3.8 về sân này, phản ánh họ đầy quyết tâm đánh bại đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup 2026.

Cố gắng đi tìm lợi thế

Khác với trước đây, hiện tại giới bóng đá và giới truyền thông Indonesia đánh giá rất cao năng lực của đội tuyển Việt Nam. Theo quan điểm của họ, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik còn mạnh hơn so với thời điểm vô địch AFF Cup 2024. Thời điểm ấy, đội tuyển Việt Nam chỉ thường xuyên sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Nguyễn Xuân Son (cầu thủ nhập tịch còn lại là thủ môn Nguyễn Filip chủ yếu ngồi dự bị).

Đội tuyển Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ nhập tịch có chất lượng Ảnh: Minh Tú

Còn bây giờ, danh sách 28 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026 có đến 6 cầu thủ nhập tịch, gồm 3 tiền đạo gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên, cùng 3 cầu thủ Việt kiều gồm thủ môn Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm và tiền vệ Ngô Đăng Khoa. Về lý thuyết, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đang tăng theo cấp số nhân.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên, các đối thủ trong khu vực, trong đó có đội tuyển Indonesia phải dùng mọi lợi thế mà có thể tận dụng, để tìm cách đánh bại đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Việc chọn sân Gelora Bung Karno để tiếp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik là cách mà bóng đá xứ sở vạn đảo muốn đi tìm lợi thế dó.

Đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026 còn có khả năng cao đứng đầu bảng A của giải đấu này, từ đó có thể tránh được đội tuyển Thái Lan (nhiều khả năng đứng đầu bảng B ở bán kết), từ đó tăng cơ hội vào chung kết.

AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8. Bảng A có các đội đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Còn bảng B có các đội đương kim á quân Thái Lan, Malaysia, Philipines, Myanmar và Lào. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân đối phương ở giai đoạn đấu bảng. Sau đó, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Từ vòng bán kết, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về, trên sân nhà và sân đối phương.