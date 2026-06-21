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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Quế Ngọc Hải gặp lại bầu Đức, ký ức đậm sâu lại ùa về…

Thiếu Bá
Thiếu Bá
Cùng xuất hiện trong đám cưới của Vũ Văn Thanh, ông bầu Đoàn Nguyên Đức và trung vệ Quế Ngọc Hải có dịp tái ngộ nhau, sau kỷ niệm tuyệt đẹp mà Quế Ngọc Hải có với ông bầu này.

Trong biến cố, rõ lòng nhau

Nhiều năm trước, Quế Ngọc Hải gặp khúc quanh trong sự nghiệp của mình. Cầu thủ này bị treo giò với thời hạn khá dài và đối diện với khó khăn tài chính. Trong lúc trung vệ đang khoác áo CLB SLNA ngày ấy bế tắc nhất, bầu Đức xuất hiện, ông có hành động hết sức ý nghĩa để hỗ trợ cho Quế Ngọc Hải trong hoàn cảnh khó khăn.

Quế Ngọc Hải gặp lại bầu Đức, ký ức đậm sâu lại ùa về… - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải từng trải qua biến cố lớn trong sự nghiệp cầu thủ

Ảnh: Minh Tú

Điều đáng chú ý ở chỗ, bầu Đức thi ân nhưng ông không cần được báo ân. Khi được hỏi, ông Đức chỉ chia sẻ hết nhẹ nhàng rằng ông yêu bóng đá, thấy cầu thủ bóng đá gặp khó khăn, thì ông giúp. Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, có thể trong hoàn cảnh tương tự, sẽ có nhiều người khác hành động tương tự như ông.

Trung vệ Quế Ngọc Hải nhớ cái ơn ấy. Cầu thủ sau này mang băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, từng vô địch AFF Cup 2018, từng vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tâm sự rằng nếu không có bàn tay được chìa ra đúng lúc của bầu Đức ngày hôm đó, có lẽ sẽ không có Quế Ngọc Hải của ngày hôm nay.

Ngày 2 chú cháu gặp lại nhau

Trung vệ xuất thân từ lò đào tạo của SLNA thay đổi rất lớn từ sau biến cố năm đó, anh điềm đạm hơn cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời, trưởng thành hơn về mặt chuyên môn. Quế Ngọc Hải cho biết trong mỗi lần có dịp đến sân Pleiku làm khách trước CLB HAGL của bầu Đức, dù trong bất kỳ màu áo của đội nào, Quế Ngọc Hải vẫn luôn hướng mắt về khán đài A của sân Pleiku, cố gắng tìm thấy bóng dáng của bầu Đức ở sân bóng này.

Quế Ngọc Hải gặp lại bầu Đức, ký ức đậm sâu lại ùa về… - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV

Anh chưa có dịp trực tiếp tái ngộ, chưa có dịp trực tiếp nói lời cảm ơn với bầu Đức, cho đến cách đây ít ngày, ở đám cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh. Đây là đồng đội cũ của Quế Ngọc Hải ở đội tuyển Việt Nam, đồng thời cũng là thuộc cấp cũ của bầu Đức, trong những ngày Vũ Văn Thanh còn khoác áo CLB HAGL.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức và trung vệ Quế Ngọc Hải cùng có mặt trong sự kiện này, và Quế Ngọc Hải có dịp nắm thật chặt tay bầu Đức, gửi gắm lời cảm ơn và sự ngưỡng mộ mà anh muốn dành cho ân nhân của mình năm nào. Một hành động đơn giản nhưng thật đẹp và thật ý nghĩa.

Hai người đàn ông tài năng, từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời gặp lại nhau. Họ không cần nói nhiều, chỉ riêng sự ngưỡng mộ của Quế Ngọc Hải đối với bầu Đức đã nói thay tất cả. Sự tâm huyết và hành động trượng nghĩa của bầu Đức đã cứu vớt sự nghiệp của 1 trong những trung vệ tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam trong khoảng 3 thập kỷ qua. Một trung vệ giỏi, một con người tốt được tái sinh sau hành động trượng nghĩa năm ấy!

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