Tập đoàn HAGL hỗ trợ mạnh cho bóng đá Lào, bầu Đức cam kết điều gì?

Chiều 11.6, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak (Lào) diễn ra lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược và tái định vị thương hiệu thành CLB Champasak HAGL Avenir FC giữa LĐBĐ tỉnh Champasak, Công ty Connected Sole Co.Ltd (Hàn Quốc) và Tập đoàn HAGL.

Theo đó, bầu Đức cam kết tài trợ chính cho CLB Champasak HAGL Avenir FC trong thời gian 3 năm + 1 để đội bóng này có thêm điều kiện thuận lợi trong tập luyện, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật để có thể cạnh tranh với các giải bóng đá trong nước và tài trợ 1.000 quả bóng cho tỉnh Champasak để góp phần phát triển bóng đá phong trào, đặc biệt là trong các trường học.

Dịp này, HAGL cũng hỗ trợ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Lào tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) từ ngày 1.7 – 15.7 để có những điều kiện chuẩn bị tốt nhất khi tham dự giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Huyndai Cup 2026 (AFF Cup).

Với lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược và tái định vị thương hiệu thành CLB Champasak, HAGL đang tích cực hỗ trợ bóng đá cho Champasak ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Nguyễn Chí Thắng – Phó tổng giám đốc Tập đoàn HAGL phát biểu: "Thay mặt Chủ tịch tập đoàn, ông Đoàn Nguyên Đức, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền và các cơ quan ban ngành tỉnh Champasak đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty đầu tư trồng 5.000 ha cà phê tại Champasak đúng như cam kết. Ngay trong năm nay chúng tôi đang triển khai nhanh mọi công việc liên quan để trồng trên dưới 1.500 ha cà phê. Diện tích còn lại cũng sẽ được trồng nhanh trong thời gian tới. Ngoài ra, HAGL cũng sẽ đầu tư, đồng hành với sự phát triển của phong trào bóng đá tỉnh Champasak bằng việc cam kết tài trợ CLB Champasak HAGL Avenir để CLB có điều kiện thi đấu đạt thành tích cao nhất tại giải bóng đá Lào League trong những mùa giải tới".

Ra mắt thương hiệu Champasak HAGL Avenir FC ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước đó, ngày 10.5, tại phường Pleiku (Gia Lai), Tập đoàn HAGL và lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng tại tỉnh này. Hoạt động này là lời cam kết của Chủ tịch tập đoàn HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức trong nhiều năm qua với tư cách là doanh nghiệp đi đầu trong đầu tư tại Lào, gắn kết chiến lược đầu tư nông nghiệp quy mô lớn tại nước này.

Có mặt tại buổi ký kết, ông Keolattana Sihavong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Champasak vui mừng: "Sự hợp tác này giúp hai bên đều có cơ hội phát triển. Chúng tôi cảm ơn Tập đoàn HAGL đã tạo điều kiện để giúp cho bóng đá tại Champasak có cơ hội phát triển hơn cũng như giúp cho đội tuyển bóng đá quốc gia Lào. Chúng tôi mong HAGL hỗ trợ hơn nữa để có điều kiện học hỏi về các phương pháp huấn luyện, quản lý… nhằm nâng cao chất lượng đội bóng của Champasak, phát triển bóng đá cộng đồng".