Kinh tế Doanh nghiệp

HAGL bắt tay tỉnh Champasak phát triển 5.000 ha cà phê

Trần Hiếu
10/05/2026 19:40 GMT+7

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và chính quyền tỉnh Champasak (Lào) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển 5.000 ha cà phê cùng nhà máy chế biến tại cao nguyên Bolaven - vùng trồng cà phê được đánh giá hàng đầu Đông Nam Á.

Chiều 10.5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) giữa Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, Lào và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác phát triển vùng nguyên liệu 5.000 ha cà phê gắn với xây dựng nhà máy chế biến tại huyện Paksong, thuộc cao nguyên Bolaven - khu vực được đánh giá là một trong những vùng trồng cà phê chất lượng tốt nhất Đông Nam Á.

Với việc phát triển thêm 5.000 cà phê và nhà máy chế biến tại tỉnh Champasak, HAGL đang là tập đoàn đầu tư về nông nghiệp lớn nhất tại Lào

Tham dự lễ ký kết, phía tỉnh Champasak có ông Alounxai Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak; bà Vonekham Cheuangmanivong, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; ông Phimphone Phandanouvong, Phó chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ về định hướng phát triển vùng nguyên liệu 5.000 ha cà phê và nhà máy chế biến tại cao nguyên Bolaven, đồng thời bày tỏ tâm huyết của tập đoàn đối với dự án hợp tác chiến lược này.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ về định hướng phát triển vùng nguyên liệu 5.000 ha cà phê

Về phía Lào, ông Alounxai Sounnalath khẳng định tỉnh Champasak sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ HAGL trong quá trình khảo sát đất đai và triển khai dự án tại huyện Paksong.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao định hướng hợp tác giữa HAGL và tỉnh Champasak, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đồng hành lâu dài giữa tỉnh Gia Lai với tập đoàn trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp.

Việc ký kết hợp tác đầu tư vùng nguyên liệu cà phê quy mô lớn được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho cả hai bên, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Champasak và tỉnh Gia Lai. Đây cũng được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp của HAGL tại khu vực Đông Nam Á.

