Cà phê Việt Nam có vị trí đặc biệt trong dòng chảy toàn cầu

Ngày 18.4, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (Đắk Lắk), Tập đoàn Trung Nguyên Legend phối hợp tổ chức diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề "Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại".

Diễn đàn đối thoại quốc tế về cà phê

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong việc góp phần lan tỏa những giá trị, truyền thống văn hóa cà phê Đắk Lắk trong nguồn lực phát triển bền vững quốc gia.

Việc giới thiệu tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk đến quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây nguyên. Ngoài ra, còn thúc đẩy đối thoại đa văn hóa, nâng cao giá trị gia tăng của ngành cà phê Việt Nam, qua đó từng bước xác lập vị thế riêng của cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.

Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ẢNH: H.T

Với chủ đề "Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại", diễn đàn nhận được gần 40 bài nghiên cứu tham luận từ các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp cận cà phê dưới nhiều góc độ từ kinh tế, xã hội, văn hóa, di sản học đến công nghệ chế biến, chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững...

Các thảo luận cũng đi sâu về hệ sinh thái trồng và sản xuất cà phê. Đây là gắn kết giữa tri thức bản địa, cảnh quan văn hóa và sinh kế cộng đồng. Cùng các định hướng phát triển Đắk Lắk từ vùng nguyên liệu trọng điểm trở thành "thủ phủ cà phê thế giới", gắn với hành trình xây dựng cảnh quan văn hóa cà phê Việt Nam hướng tới di sản của UNESCO.

Các đại sứ nước ngoài trải nghiệm cà phê Việt Nam ẢNH: H.T

Cà phê Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu

Từ góc độ di sản học, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá, thực tiễn trong tiến trình lịch sử cà phê của nhân loại chưa bao giờ chỉ là lịch sử của một loại cây trồng. Đây là lịch sử của giao lưu, thương mại, tri thức, sáng tạo, khát vọng phát triển và những cuộc gặp gỡ bền bỉ giữa con người.

Theo ông Jonathan Baker, từ Ethiopia, Yemen, Ottoman, châu Âu, châu Mỹ đến châu Á và Việt Nam, mỗi vùng đất khi tiếp nhận cà phê đều góp phần làm giàu thêm giá trị chung bằng bản sắc, ký ức và những giá trị riêng biệt, tạo nên hệ sinh thái văn hóa đa dạng, đặc sắc từ cà phê và kết nối trong dòng chảy toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có một vị trí đặc biệt, là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. Việt Nam hội tụ những điều kiện để hình thành và phát triển một nền văn hóa cà phê phong phú, giàu bản sắc. Đặc biệt, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cà phê gắn liền với hệ tri thức bản địa về trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, thưởng thức, ứng xử văn hóa và tổ chức đời sống gắn với cà phê, hội tụ những giá trị của "di sản sống", cần được bảo tồn, gìn giữ và tiếp tục làm sống động những tri thức ấy trong đời sống hiện tại.

Cà phê Đắk Lắk được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện ẢNH: H.T

Chia sẻ tại diễn đàn, theo đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend, một di sản chỉ thực sự "sống" khi được cộng đồng hiểu đúng, thực hành đúng, được trao truyền liên tục và không ngừng được sáng tạo trong bối cảnh đương đại. Đây cũng là cơ sở để bảo tồn và phát huy các giá trị cà phê một cách bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cộng đồng.