Kinh tế Chính sách - Phát triển

Trung Nguyên Legend tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn quốc tế về cà phê

Hữu Tú
Hữu Tú
06/12/2025 19:39 GMT+7

Trung Nguyên Legend tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn quốc tế "Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững" tại Đắk Lắk.

Ngày 6.12, tại Bảo tàng Thế giới cà phê, Trung Nguyên Legend phối hợp với Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, Trường đại học Văn hóa TP.HCM, UNESCO, Đại học Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế "Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững".

Trung Nguyên Legend tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn quốc tế về cà phê- Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend phát biểu tại hội thảo khoa học

ẢNH: HỮU TÚ

Hội thảo nhằm tạo không gian trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm quốc tế trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu, hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Các chuyên đề tập trung thảo luận các nội dung như: cà phê trong dòng chảy giao lưu và tiếp biến văn hóa; thực hành cà phê và quá trình bản địa hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa; định vị di sản cà phê trong phát triển kinh tế, xã hội và du lịch; bảo tồn và phát huy tri thức của địa phương trong trồng trọt, chăm sóc, chế biến, thưởng thức cà phê.

Trung Nguyên Legend tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn quốc tế về cà phê- Ảnh 2.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo khoa học do Trung Nguyên Legend phối hợp tổ chức

ẢNH: HỮU TÚ

Hội thảo đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình xây dựng hồ sơ "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" trình UNESCO ghi danh vào danh sách Thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Chương trình hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế không chỉ dừng lại ở không gian học thuật mà còn mang lại những trải nghiệm, như: thiền cà phê, giao lưu với những chủ thể văn hóa thực hành tốt di sản này tại các trang trại cà phê, khám phá Bảo tàng Thế giới cà phê

