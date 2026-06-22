HLV Kim Sang-sik nhận nhiệm vụ nóng, tạm chia tay U.23 Việt Nam để làm gì?

Phân chia nhiệm vụ cho 2 giải đấu diễn ra cùng thời điểm

FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ ngày 21.9 – 6.10) diễn ra gần như song song với ASIAD lần thứ 20 (từ ngày 19.9 – 4.10). Bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự cả 2 giải đấu vừa nêu.

HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, ông không dự ASIAD 20 Ảnh: Độc Lập

Thông thường, thành phần các đội bóng tham dự nội dung bóng đá nam ASIAD sẽ là lứa cầu thủ U.23, được bổ sung thêm 3 người trên 23 tuổi mỗi đội. Tuy nhiên, với mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong vòng 2 năm tới, gồm SEA Games 34 năm 2027 và giải U.23 châu Á 2028 (cũng là giải mang tính chất vòng loại Olympic Los Angeles, Mỹ, năm 2028), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ cử đội U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 20.

Dù chỉ là thành phần trong lứa tuổi 21, nhưng đội tuyển U.23 Việt Nam (lấy tên là U.23, không lấy tên U.21) vẫn được đánh giá là có khả năng tạo bất ngờ trên đất Nhật Bản. Trong lứa tuổi này, bóng đá nội có một số cầu thủ rất nổi bật, đã thành danh tại V-League, đồng thời là tuyển thủ U.23 quốc gia, thậm chí là tuyển thủ quốc gia. Số này có thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, tiền vệ Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, tiền đạo Nguyễn Lê Phát…

Trung vệ Quang Kiệt có thể cùng đội U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 20 Ảnh: VFF

Ngoài ra, do ASIAD và FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra cùng thời điểm, nên HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup. Còn về đội tuyển U.21 Việt Nam, phía VFF hé lộ có thể ông Kim sẽ giao đội này cho 1 trong những trợ lý của mình, như ông từng làm thế với HLV Đinh Hồng Vinh trong thời gian trước đây.

Mục tiêu thích hợp cho các giải quốc tế

Dù dự ASIAD 20 với thành phần nào đi chăng nữa, đại diện của bóng đá Việt Nam đều quyết tâm tạo bất ngờ ở sân chơi này. Phía VFF khẳng định, đội tuyển U.21 Việt Nam sẽ cố gắng tiến xa nhất trong khả năng có thể.

Đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện lớn tại AFF Cup và FIFA ASEAN Cup 2026 Ảnh: Minh Tú

Còn về phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta cũng sẽ quyết tâm tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sau khi đội tuyển Trung Quốc tuyên bố muốn rút lui, giải đấu này chỉ còn 11 đội thuộc Đông Nam Á và 2 đội bên ngoài Đông Nam Á tham dự, là Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc). 2 đội này không mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, sự cạnh tranh của FIFA ASEAN Cup 2026 có lẽ không khác với sự cạnh tranh tại AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8). Đội tuyển Việt Nam chủ yếu sẽ tranh ngôi vô địch với các đội Indonesia và Thái Lan.

VFF từng đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2026 cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng mục tiêu này cũng sẽ được giữ nguyên cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cách đặt ra mục tiêu không quá cao, giúp giảm bớt áp lực cho HLV Kim Sang-sik và các học trò. Dù vậy, mục tiêu này cũng không quá thấp, buộc các cầu thủ phải cạnh tranh để vào đến trận tranh ngôi vô địch. Vả lại, khi đã đi đến trận cuối cùng, không đội bóng nào trên thế giới không muốn chiến thắng trong trận đấu ấy, nên tin rằng nếu vào chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ quyết thắng trong trận cuối cùng.

Bóng đá Việt Nam đang đối diện với lịch thi đấu khá dày trong thời gian trước mắt. Những nhà hoạch định chiến lược của bóng đá nội không thụ động, mà đã có những tính toán chi tiết, chuẩn bị cho các đại diện của bóng đá nội cạnh tranh thành tích ở mọi giải đấu mà chúng ta tham dự!