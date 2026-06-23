Lê Giang Patrik cảm ơn ân nhân đặc biệt, chào CĐV bằng câu tiếng Việt cực 'chất'

Lần đầu đặc biệt của Lê Giang Patrik

Trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam chiều 23.6 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2026, thủ môn Lê Giang Patrik không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia.

"Tôi thực sự rất vui và tự hào. Cuối cùng thì lần đầu tiên tôi cũng đã được khoác áo đội tuyển Việt Nam", thủ thành sinh năm 1992 chia sẻ.

Lê Giang Patrik về Việt Nam đầu năm 2023. Ban đầu, anh khoác áo CLB Công an Hà Nội. Sau nửa mùa giải, Lê Giang Patrik đến CLB TP.HCM theo dạng cho mượn, rồi được đội bóng chủ quản mua đứt hợp đồng nhờ màn thể hiện xuất sắc.

Lê Giang Patrik lần đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Sau khi CLB TP.HCM đổi tên thành CLB Công an TP.HCM, Lê Giang Patrik được giữ lại. Anh ra sân đầy đủ 26 trận ở V-League mùa này cho CLB Công an TP.HCM, giúp đội đứng hạng năm. Tại Cúp quốc gia, thủ môn mang dòng máu Việt Nam - Slovakia trở thành chốt chặn vững chãi, giúp đội nhà vượt qua nhiều ải khó như Ninh Bình, Nam Định, Đồng Nai để lần đầu xưng vương. Tổng cộng, Lê Giang Patrik có 4 mùa giải ở V-League, luôn nằm trong nhóm thủ môn hay và ổn định nhất giải.

Lê Giang Patrik cho biết hành trình để có mặt ở đội tuyển là kết quả của sự hỗ trợ từ rất nhiều cá nhân và tổ chức. Anh gửi lời cảm ơn tới CLB Công an TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các luật sư tại châu Âu cùng những người luôn đồng hành trong suốt quá trình hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

"Tôi rất biết ơn tất cả những người đã hỗ trợ mình. Sau hơn ba năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có mặt ở đây. Đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi", anh nói.

Thủ môn Việt kiều cũng tiết lộ anh mới chỉ hội quân cùng đội tuyển từ ngày hôm trước và đang trong quá trình làm quen với các đồng đội mới.

Lê Giang Patrik cởi mở và hòa nhập nhanh ẢNH: MINH TÚ

"Chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm qua nên tôi chưa biết nhiều cầu thủ. Tôi rất vui khi được gặp các đồng đội và ban huấn luyện. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức trong hai tuần tập luyện tới trước khi sang Hàn Quốc tập huấn, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup sắp tới", người gác đền 34 tuổi nói thêm.

Lời chào bằng tiếng Việt của Lê Giang Patrik

Thực tế, ông Kim đã nhắm Lê Giang Patrik hồi năm 2024, khi mới đến Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao sự toàn diện của thủ môn gốc Slovakia, từ thể hình lý tưởng (1,88 m), sải tay dài, kỹ thuật chuẩn chỉ, khả năng phán đoán, ra vào và phản xạ rất ấn tượng.

Lê Giang Patrik còn có sự ổn định tâm lý trong thời gian dài, hiếm khi mắc sai sót cá nhân dù chơi cho đội bóng trước đây chỉ ở tầm trung V-League như TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM). Nỗ lực bền bỉ trong suốt 3 năm đợi chờ mòn mỏi của Lê Giang Patrik đã đổi lấy quả ngọt, khi HLV Kim Sang-sik triệu tập anh cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng AFF Cup 2024.

Tại đội tuyển Việt Nam, Lê Giang Patrik sẽ cạnh tranh với Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên cho suất bắt chính.

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu vào chiều nay (23.6) ẢNH: MINH TÚ

Nói về bầu không khí trong đội tuyển, Lê Giang Patrik dành nhiều lời khen cho sự thân thiện và cởi mở của các đồng đội. "Mọi người đã chào đón tôi rất nhiệt tình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn không chỉ tới các cầu thủ mà còn tới toàn bộ thành viên đội tuyển. Tôi thực sự biết ơn khi được ở đây", Lê Giang Patrik nhấn mạnh.

Khép lại phần trả lời phỏng vấn, Lê Giang Patrik gây ấn tượng khi tự tin gửi thông điệp bằng tiếng Việt tới người hâm mộ:

"Tôi sẽ luôn luôn cố gắng hết mình vì đội tuyển quốc gia và người hâm mộ Việt Nam. Đó chính là mục tiêu của tôi", anh nói bằng vốn tiếng Việt ngày càng "sõi" sau quá trình tự tìm tòi, học hỏi để hòa nhập với bóng đá quê hương.