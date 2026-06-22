Lê Giang Patrik nói lời gan ruột về Nguyễn Filip: 'Cậu ấy không lên đội tuyển Việt Nam vì...'

Thủ môn Lê Giang Patrik lần đầu bước lên đội tuyển Việt Nam

Ngày 22.6, đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội). Các tuyển thủ chia thành nhiều đợt đến trong ngày. Sau khi ổn định ăn ở, Lê Giang Patrik cùng đồng đội sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên trên hành trình chuẩn bị AFF Cup 2026, diễn ra vào ngày mai (23.6) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Có mặt tại "đại bản doanh" đội vào chiều muộn sau kỳ nghỉ dài cùng gia đình ở Slovakia, thủ môn Lê Giang Patrik lần đầu trải nghiệm cảm giác khoác áo đội tuyển Việt Nam. Người gác đền của CLB Công an TP.HCM có quốc tịch hồi giữa năm nay, sau đó, anh được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách sơ bộ.

Lê Giang Patrik hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: HỒNG NAM

Thực tế, ông Kim đã nhắm Lê Giang Patrik hồi năm 2024, khi mới đến Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao sự toàn diện của thủ môn gốc Slovakia, từ thể hình lý tưởng (1,88 m), sải tay dài, kỹ thuật chuẩn chỉ, khả năng phán đoán, ra vào và phản xạ rất ấn tượng.

Lê Giang Patrik còn có sự ổn định tâm lý trong thời gian dài, hiếm khi mắc sai sót cá nhân dù chơi cho đội bóng trước đây chỉ ở tầm trung V-League như TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM). Nỗ lực bền bỉ trong suốt 3 năm đợi chờ mòn mỏi của Lê Giang Patrik đã đổi lấy quả ngọt, khi HLV Kim Sang-sik triệu tập anh cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng AFF Cup 2024.

"Tôi đã chờ ngày này suốt 3 năm", Lê Giang Patrik chia sẻ với báo chí. "Khi đặt chân về Việt Nam 3 năm trước, tôi đã luôn mong chờ khoảnh khắc này. Tôi vô cùng tự hào khi khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam".

Lê Giang Patrik ra sân đầy đủ 26 trận ở V-League mùa này cho CLB Công an TP.HCM, giúp đội đứng hạng năm. Tại Cúp quốc gia, thủ môn mang dòng máu Việt Nam - Slovakia trở thành chốt chặn vững chãi, giúp đội nhà vượt qua nhiều ải khó như Ninh Bình, Nam Định, Đồng Nai để lần đầu xưng vương.

Nỗ lực giành suất bắt chính

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik chỉ gọi 3 thủ môn: Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên.

Thủ môn Nguyễn Filip, người bạn thân thiết của Lê Giang Patrik, không được ông Kim triệu tập. Filip đã bắt chính trận gần nhất của Việt Nam (thắng Malaysia 3-1). Tuy nhiên, thủ môn của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chưa bao giờ bắt chính quá 3 trận liên tiếp dưới thời ông Kim Sang-sik. Anh phải chia sẻ suất bắt với Văn Lâm và Đình Triệu. Lúc này, khi Nguyễn Filip không có mặt, Lê Giang Patrik được kỳ vọng thay thế.

Lê Giang Patrik ký tặng cho người hâm mộ ẢNH: HỒNG NAM

Theo Lê Giang Patrik, thủ môn Nguyễn Filip không được gọi "vì đó là lựa chọn, đánh giá của ban huấn luyện đội tuyển". "Đây là bóng đá chuyên nghiệp. Tôi chúc Filip mọi điều tốt đẹp, khi cậu ấy sắp cùng CLB CAHN đá vòng play-off AFC Champions League Elite", Lê Giang Patrik nói.

Người gác đền sinh năm 1992 hy vọng Nguyễn Filip sớm quay trở lại đội tuyển. Anh cũng khẳng định, bản thân phải cố gắng hết mình để chứng tỏ năng lực với HLV thủ môn Lee Woon-jae. Ở đội tuyển Việt Nam, ông Lee huấn luyện và có toàn quyền lựa chọn thủ môn bắt chính. HLV Kim Sang-sik không can thiệp vào việc ra quyết định của trợ lý Lee. Ông Lee Woon-jae là thủ môn huyền thoại của Hàn Quốc, từng cùng đội nhà vào bán kết World Cup 2002. Cựu thủ môn Hàn Quốc có các bài tập rèn luyện thể lực, tâm lý và độ dẻo dai khắc nghiệt. Lê Giang Patrik là thủ môn đẳng cấp, nhưng không dễ vượt qua thử thách của ông Lee trong những ngày tới.

Bởi vậy, với Lê Giang Patrik, chọn ai là quyết định của ban huấn luyện. Việc của anh là cố gắng hết khả năng.

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Hà Nội vào ngày mai (23.6). Đội có 10 ngày rèn quân, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14.7.