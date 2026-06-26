Đội tuyển Việt Nam: Đình Bắc, Khoa Ngô 'đánh bật' ngoại binh nhập tịch, tại sao không?

Hàng công đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ mạnh đến thế

Đội tuyển Việt Nam sẽ mang tới AFF Cup 2026 hàng công mạnh nhất lịch sử, với những nhân tố tấn công kết hợp giữa bốn nhóm cầu thủ: ngoại binh nhập tịch (Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên), Việt kiều (Khoa Ngô), U.23 Việt Nam (Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ) và tuyển chọn từ V-League (Nguyễn Trần Việt Cường, Phạm Gia Hưng).

Trong khi Việt Cường, Gia Hưng sớm được HLV Kim Sang-sik định hình vai trò "bài tẩy", chỉ xuất hiện ở thời điểm phù hợp trong hiệp 2, cuộc cạnh tranh suất đá chính sẽ diễn ra quyết liệt giữa ba ngoại binh nhập tịch gốc Brazil cùng Đình Bắc, Khoa Ngô, hai sao trẻ sáng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

Đình Bắc mở toang cửa đá chính? ẢNH: TED TRẦN TV

Đình Bắc đang tiến vững chắc trên đại lộ thông hành từ giải trẻ đến sân chơi đỉnh cao. Anh chỉ cần 6 tháng cuối năm 2025 để khẳng định năng lực ở cấp độ U.23, khi là đầu tàu trên hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026. Và cũng chỉ cần 6 tháng, Đình Bắc trở thành mũi tấn công thượng hạng của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) với 10 bàn ở V-League, vươn lên đứng nhì danh sách vua phá lưới nội.

Từ chỗ hoài nghi cực độ sau thời HLV Philippe Troussier, với cú trượt dài tại CLB, Đình Bắc đã chứng minh: "Đã là vàng, nhất định sẽ lấp lánh". Chân sút 22 tuổi là mẫu tiền đạo toàn diện bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại, khi anh vừa rê dắt, tì đè, bứt tốc tốt, vừa chạy chỗ, dứt điểm và sút phạt ấn tượng. Bóng đá Việt Nam đã chờ rất lâu để có một chân sút toàn năng, có thể hiên ngang tỏa sáng giữa một "rừng" ngoại binh V-League. Chính thái độ tập luyện chuyên nghiệp cùng tinh thần cầu tiến đã đưa ngôi sao "cứng đầu" năm nào từng bước vượt qua giới hạn, để lúc này, anh là hoa tiêu tiềm năng dẫn dắt hàng công đội tuyển.

Khoa Ngô cũng là cái tên chẳng phải "ngán" bất cứ ngoại binh nhập tịch nào. Có thể hình nhỏ bé, nhưng bù lại, Khoa Ngô có sự dẻo dai, nhanh nhẹn và khả năng giữ thăng bằng ấn tượng sau thời gian ăn tập ở Úc. Việt kiều sinh năm 2006 là trường hợp đặc biệt, khi chỉ cần nửa năm thi đấu ở V-League đã thuyết phục ông Kim cho một suất lên thẳng đội tuyển, không cần qua U.23. Khoa Ngô là "ngọc quý" còn có thể tiến bộ hơn nữa, nếu được đặt vào hệ thống tấn công phù hợp.

Khoa Ngô là nhân tố tiềm năng ẢNH: KHẢ HÒA

Sáng cửa cạnh tranh

Khác biệt của Đình Bắc, Khoa Ngô với những tiền đạo trẻ trước đây, là cả hai được đào tạo trong môi trường tân tiến, cập nhật liên tục về chiến thuật, phát triển tư duy độc lập và hiện đại (điều bắt buộc với các cầu thủ tấn công), đồng thời được đá thường xuyên ở CLB chủ quản.

Cựu trung vệ Trần Hữu Đông Triều của HAGL chia sẻ, nhờ dinh dưỡng, khoa học thể thao và giáo trình chú trọng đào tạo thể lực, sức bền từ nhỏ, lứa trẻ hiện tại đã hơn đàn anh về kỹ chiến thuật cũng như khả năng đấu tay đôi. Đình Bắc, Khoa Ngô không thua kém bất cứ nội binh nào, hay kể cả ngoại binh nhập tịch.

Nguyễn Quang Hải khẳng định, đã bước lên đội tuyển Việt Nam thì "không cầu thủ nào được gọi là trẻ nữa". Tất cả được đánh giá trên cùng một bàn cân, một bộ tiêu chí đánh giá riêng để lựa chọn nhân tố đá chính. Quang Hải, Văn Hậu năm xưa trở thành trụ cột đội tuyển ở tuổi đôi mươi. Đình Bắc, Khoa Ngô cũng có thể tiếp bước đàn anh.

Tài Lộc chưa chắc có suất ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik có tư duy mở, khi sẵn sàng trao cơ hội cho nhân tố "lạ hoắc", chỉ cần phù hợp lối chơi. Châu Ngọc Quang, Bùi Vĩ Hào, Doãn Ngọc Tân hay Nguyễn Đình Triệu tại AFF Cup 2024 là ví dụ. Ông Kim đang tái cơ cấu hàng công đội tuyển, nơi tất cả đều có cơ hội, và không ai là không thể thay thế. Hoàng Hên, Xuân Son có thể nhỉnh hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp, nhưng hãy dè chừng những đồng nghiệp trẻ.

Ai nghĩ Khoa Ngô, Đình Bắc có thể là trụ cột CLB khi còn rất trẻ như vậy? Với tiềm năng và khát khao cực lớn, cả hai đã sẵn sàng tạo bất ngờ.