Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển Việt Nam, bất ngờ sân Mỹ Đình không được chọn

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu tại sân Thái Nguyên

Chiều 25.6, hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar, đã diễn ra tại UBND tỉnh Thái Nguyên. Cuộc so tài ngày 18.7 sẽ diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên, thay vì sân vận động Mỹ Đình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Văn Lượng cho biết, sau quá trình trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo tỉnh và thường trực tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương phối hợp tổ chức trận đấu trên địa bàn.

Đây là trận giao hữu quốc tế đầu tiên của đội tuyển quốc gia được tổ chức tại Thái Nguyên, có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương cũng như người hâm mộ bóng đá trong tỉnh.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar ẢNH: VFF

Theo Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, dự thảo kế hoạch tổ chức đã được gửi tới các đại biểu để xin ý kiến đóng góp. Kế hoạch tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm: công tác tổ chức trận đấu; bảo đảm an ninh, an toàn và hậu cần; công tác truyền thông, phát hành vé, phục vụ khán giả; cùng các điều kiện về y tế, cơ sở vật chất, nơi lưu trú và sân tập của hai đội tuyển.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cũng cho biết kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức các trận đấu quốc tế tại nhiều địa phương trong thời gian qua, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung các phương án phù hợp với điều kiện thực tế tại Thái Nguyên.

Theo Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, dự thảo kế hoạch tổ chức đã được gửi tới các đại biểu để xin ý kiến đóng góp. Kế hoạch tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm: công tác tổ chức trận đấu; bảo đảm an ninh, an toàn và hậu cần; công tác truyền thông, phát hành vé, phục vụ khán giả; cùng các điều kiện về y tế, cơ sở vật chất, nơi lưu trú và sân tập của hai đội tuyển.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cũng cho biết kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức các trận đấu quốc tế tại nhiều địa phương trong thời gian qua, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung các phương án phù hợp với điều kiện thực tế tại Thái Nguyên.

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện ở Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân đến sân theo dõi trận đấu; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn khán giả về phương thức mua vé, các quy định vào sân và văn hóa cổ vũ.

Công tác phát hành vé cũng cần ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để người dân Thái Nguyên được trực tiếp theo dõi trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar dự kiến có mặt tại Thái Nguyên từ ngày 15 hoặc 16.7 để tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra vào ngày 18.7.

Đây sẽ là màn tổng duyệt quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2026.



