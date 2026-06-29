Văn Hậu bất ngờ nhắc đến CLB cũ Heerenveen, cổ vũ Hà Lan thắng Ma Rốc vòng knock-out World Cup

Văn Hậu tin Hà Lan đánh bại Ma Rốc

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào chiều nay 29.6, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội còn 3 tuần rèn quân, trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á với trận ra quân gặp Timor Leste (24.7).

"Chức vô địch AFF Cup 2018 đã qua lâu rồi. Tôi chỉ hướng tới tương lai, với AFF Cup 2024. Cũng lâu rồi, tôi mới trở lại đá giải đấu dài như AFF Cup. Mục tiêu của tôi cùng toàn đội là vô địch", Văn Hậu chia sẻ với báo chí trước thềm buổi tập.

Văn Hậu từng chơi bóng tại Hà Lan ẢNH: MINH TÚ

Trong danh sách 28 gương mặt ở đợt tập trung này, Văn Hậu là nhân tố hiếm hoi từng thi đấu ở châu Âu (bên cạnh Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên). Anh khoác áo SC Heerenveen theo dạng cho mượn, chơi tại giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa 2019 - 2020. Trong màu áo Heerenveen, Văn Hậu dù không được ra sân ở đội một, nhưng anh đã thi đấu liên tục cho đội B và chơi nỗ lực trong vai trò trung vệ.

Văn Hậu chia tay Hà Lan sau mùa 2020 để trở về khoác áo đội chủ quản Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 1999 chuyển đến CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) mùa 2023 và gắn bó đến nay. Văn Hậu trải lòng, dù không có đồng đội nào của anh tại Heerenveen khoác áo Hà Lan ở World Cup 2026, nhưng anh vẫn sẽ cổ vũ "Cơn lốc da cam" tiến sâu, đặc biệt ở trận đấu gặp Ma Rốc lúc 8 giờ ngày mai (30.6).

"Tôi chỉ xem World Cup ở khung giờ thuận lợi", Văn Hậu khẳng định. Anh xem giải đấu vào khung giờ sáng. Còn buổi tối, Hậu và đồng đội ngủ để đảm bảo thể lực, đáp ứng cường độ tập luyện HLV Kim Sang-sik đặt ra.

"Không có đồng đội nào của tôi ở Heerenveen khoác áo Hà Lan đá World Cup, nhưng tôi vẫn cổ vũ cho họ. Tôi hy vọng Hà Lan thắng Ma Rốc. Sáng mai, trận đấu diễn ra ở khung giờ đẹp, đúng giờ ăn sáng của đội. Toàn đội có thể sẽ theo dõi không chỉ để cảm nhận không khí World Cup, mà còn học hỏi từ các đội hàng đầu thế giới", Văn Hậu nhấn manh.

Thầy Kim sẽ chọn nhân tố tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam

"Mỗi thời điểm, đội tuyển Việt Nam lại có một lớp cầu thủ khác. Các nhân tố nhập tịch sẽ giúp đội chơi tốt hơn. Ở đợt này, dẫn dắt đội tuyển cũng là HLV khác, không còn như 8 năm trước. HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện sẽ chọn nhân tố giỏi nhất cho đội. Dù lực lượng ra sao, đội cũng sẽ chơi hết mình vì người hâm mộ", Văn Hậu chia sẻ.

Hậu vệ 27 tuổi từng có giai đoạn khó khăn, khi nghỉ thi đấu gần 2 năm để chữa trị chấn thương. Anh gặp đa chấn thương, trong đó nặng nhất là sụn chêm và viêm điểm bám gót chân. Văn Hậu trở lại ở nửa sau mùa giải 2025-2026, rồi lập tức để lại dấu ấn với cú sút xa tung lưới Thanh Hóa. Đây cũng là pha lập công được bình chọn là đẹp nhất mùa.

Đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện trong 9 ngày qua ẢNH: MINH TÚ

Văn Hậu được HLV Kim gọi trở lại đội tuyển Việt Nam vào tháng 3. Anh ra sân ở trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Malaysia 3-1) và chơi tròn vai. Văn Hậu tiếp tục góp mặt ở đội tuyển Việt Nam đợt này. Anh được ông Kim rèn đá trung vệ lệch trái.

Tại đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu sát cánh cùng nhiều đồng đội tại CLB CAHN như Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc. Song, anh chia sẻ: "Đã lên đội tuyển, chuyện đến từ CLB nào không quan trọng. Tất cả sẽ chơi vì màu cờ sắc áo".

Anh nói thêm: "Sau quãng thời gian V-League hạ màn, các cầu thủ đã trở lại. Những ngày qua, HLV Kim Sang-sik đẩy dần cường độ tập luyện lên cao. Tôi hiện đã sẵn sàng, hy vọng mình gặp may mắn nhiều hơn, không dính chấn thương, để có thể chinh chiến cùng toàn đội".

Đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện tại Hà Nội từ nay đến hết ngày 1.7. Đến mùng 2.7, đội sang Hàn Quốc tập huấn.