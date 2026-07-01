Báo Indonesia lo ngại dàn tiền đạo nhập tịch của Việt Nam, cảnh báo nóng đội nhà trước AFF Cup

Sức mạnh "nhân ba" trên hàng tiền đạo

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia nằm chung bảng A tại AFF Cup 2026. Đây cũng là 2 trong số 3 ứng cử viên vô địch nặng ký nhất của giải vô địch Đông Nam Á năm nay, bên cạnh Thái Lan. Những chuyển động của đội tuyển Việt Nam trong những ngày qua không nằm ngoài sự quan sát của báo chí Indonesia.

Xuân Son (12) sẽ giúp cho hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh Ảnh: Minh Tú

Tờ Bola Sport của xứ sở vạn đảo mới đây bình luận: "Các tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt nam có thể gây nguy hiểm cho đội tuyển Indonesia. Riêng cầu thủ gốc Brazil Nguyễn Xuân Son tự tin tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2026. Tiền đạo này từng có tên là Rafaelson, anh là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Nguyễn Xuân Son cũng là vua phá lưới của kỳ giải cách đây 2 năm. Mặc dù Xuân Son bị gãy chân trong trận chung kết giải đấu năm đó, nhưng anh đã trở lại và đe dọa bất kỳ đối thủ nào của đội tuyển Việt Nam".

Cũng theo tờ Bola Sport, trong 1 bài báo khác, họ hé lộ thêm: "Đội tuyển Việt Nam vào lúc này không chỉ có Nguyễn Xuân Son là tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, mà họ còn có thêm Đỗ Hoàng Hên, trước đây được biết đến với cái tên Hendrio. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam mới bổ sung thêm 1 tiền đạo gốc Brazil nữa là Nguyễn Tài Lộc, người được biết đến với cái tên quen thuộc Geovane Magno".

Đội hình đồng đều

Theo quan điểm của tờ báo thuộc xứ sở vạn đảo, với những tiền đạo có chất lượng cao này, đội tuyển Việt Nam có khả năng xuyên phá rất mạnh mẽ. Tại AFF Cup 2024, chỉ 1 mình Nguyễn Xuân Son cũng đã giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik "làm mưa làm gió". Hiện giờ, khi số lượng tiền đạo nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam tăng lên đáng kể, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên tương ứng.

Dàn nội binh của đội tuyển Việt Nam, với những cầu thủ như Hoàng Đức (14) cũng rất tài năng Ảnh: Minh Tú

Tờ Bola Sport bình luận: "Nguyễn Xuân Son vừa nhắc nhở giới bóng đá Indonesia rằng đội tuyển Việt Nam hiện đang sở hữu những cầu thủ hết sức chất lượng. Với một đội hình gồm toàn ngôi sao, HLV Kim Sang-sik sẽ phải rất cân nhắc trong việc lựa chọn đội chính thức cho đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của mọi tuyển thủ Việt Nam vào lúc này là giành danh hiệu cho đội tuyển quốc gia".

Với việc mượn lời Xuân Son để nói về sự đồng đều của đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2026, có thể truyền thông Indonesia muốn đề cập đến dàn cầu thủ nội rất hùng hậu, giàu tài năng của bóng đá nước ta như Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Thành Chung, Việt Anh, Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu… Những người cũng xuất hiện trong danh sách của đội tuyển Việt Nam vào lúc này, hướng đến giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ chung bảng với các đội Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B có các đội Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8.