Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam làm khách trước Timor Leste tại… Malaysia?

Xuân Son sẽ mở màn AF Cup 2026 bằng trận gặp Timor Leste ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam chưa từng đá tại Timor Leste

Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất cho thấy đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách xa nhà ngay trận đầu, cụ thể là phải thi đấu trên sân nhà của Timor Leste để mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch.

Tuy nhiên, nhiều khả năng những tuyển thủ Quang Hải, Xuân Son, Hoàng Hên… sẽ không hành quân đến Timor Leste để có lần đầu thi đấu trên sân nhà của quốc gia non trẻ nhất khu vực Đông Nam Á.

Lý do là Timor Leste vẫn thường phải sử dụng các sân trung lập vì các sân bóng trong nước của họ tại Dili không đáp ứng các tiêu chuẩn đăng cai do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) quy định.

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Đó là nguyên nhân Timor Leste đã thi đấu các trận sân nhà của họ trong vòng play-off vòng loại AFC Cup 2026 gặp đối thủ Brunei tại... sân Kuala Lumpur ở Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia.

Ở trận play-off lượt về trên sân nhà mà như khách này, Timor Leste đã có chiến thắng 3-1 trước Brunei, giành chiến thắng chung cuộc 6-1 để đoạt tấm vé cuối cùng dự AFF Cup 2026, nơi họ rơi vào bảng A gặp Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Còn nhớ ở vòng bảng AFF 2024, Timor Leste đã thuê sân Hàng Đẫy ở TP.Hà Nội để làm sân nhà trong 2 trận đấu bảng A gặp Thái Lan (thua 0-10) và Singapore (thua 0-3) còn đội tuyển Việt Nam chọn sân Việt Trì cho các trận đấu bảng B.

HLV Kim Sang-sik sẵn sàng bảo vệ chức vô địch AFF Cup ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với việc 2 đội bóng ở cùng bảng đấu, khả năng Timor Leste thuê sân Hàng Đẫy sẽ rất khó xảy ra. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có thể chuẩn bị tâm lý cho chuyến hành quân đến Malaysia cho trận ra quân gặp Timor Leste ngày 24.7.

Sau đó, chúng ta còn 1 chuyến làm khách khác gần Timor Leste hơn nhưng hứa hẹn rất nhiều khó khăn trước đối thủ mạnh nhất ở bảng A là Indonesia ngày 3.8 - trận đấu có thể sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định ngôi đầu bảng.

Hai trận đấu sân nhà còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi chúng ta tiếp đón Singapore ngày 31.7 và sau đó là Campuchia ở trận cuối vòng bảng ngày 7.8.