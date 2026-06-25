Bầu Đức lần thứ 5 chi tiền tỉ gom mua cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Cụ thể, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây là lần thứ năm từ đầu năm nay ông Đức đăng ký mua cổ phiếu HAG. Thời gian giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29.6 đến 28.7.

Bầu Đức lần thứ 5 trong năm nay chi tiền tỉ gom mua cổ phiếu HAG ẢNH: NGỌC LINH

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu HAG mà bầu Đức nắm giữ sẽ tăng từ gần 322 triệu đơn vị lên gần 326 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 25,4% lên 25,72% vốn điều lệ. Với giá cổ phiếu HAG xoay quanh 15.000 đồng, ước tính, số tiền ông Đức dự kiến chi ra để mua số cổ phiếu đăng ký vào khoảng 60 tỉ đồng. Đây là lần thứ năm từ đầu năm 2026, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu HAG. Gần đây nhất, ông Đoàn Nguyên Đức vừa hoàn tất giao dịch mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG chỉ trong chưa đầy một tuần, từ ngày 16.6 đến ngày 22.6.

Việc gom mua cổ phiếu liên tiếp của Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai nhất quán với những tuyên bố thẳng thắn của ông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra giữa tháng 4 vừa qua. Khi đó, bầu Đức khẳng định biến động ngắn hạn của cổ phiếu chính là cơ hội vàng để tích lũy, bởi giai đoạn 2026 - 2030 được ông đánh giá là thời kỳ đẹp nhất của công ty.

Ngoài ông Đức, một số người thân trong gia đình cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu HAG. Tính chung, nhóm cổ đông liên quan đến bầu Đức hiện sở hữu hơn 391 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 30,89% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2026, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.624 tỉ đồng, tăng 16% so với mức thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.202 tỉ đồng, tăng gần 88% so với năm trước. Kết thúc quý 1/2026, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 1.784 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.172,6 tỉ đồng, gấp 3 lần so với kết quả 360,4 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.