Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Ngay sau cuộc họp cổ đông, bầu Đức đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG

Mai Phương
18/04/2026 15:20 GMT+7

Bầu Đức đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG. Thời gian thực hiện từ ngày 22.4 đến 21.5 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Mục tiêu là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Ước tính theo giá hiện tại của cổ phiếu HAG ở mức 16.650 đồng, bầu Đức sẽ chi ra hơn 66,6 tỉ đồng.

Hiện tại, bầu Đức đang nắm giữ khoảng 313,9 triệu cổ phiếu HAG. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phần sở hữu của ông sẽ tăng lên hơn 317,9 triệu đơn vị, tương đương trên 25% vốn điều lệ. Đáng chú ý, động thái tiếp tục mua cổ phiếu HAG đã được bầu Đức thực hiện ngay sau đại hội cổ đông khi ông nói sẽ tiếp tục đăng ký mua thêm vài triệu cổ phiếu cũng như khuyên cổ đông nếu có cơ hội thì nên mua vào. Tại đại hội, HAG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 8.624 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỉ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Trước đó, năm 2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần khoảng 7.440 tỉ đồng, tăng 29%, trong khi lợi nhuận ròng đạt hơn 2.100 tỉ đồng, gấp 2,1 lần năm 2024.

Cũng mới cách đây vài ngày, bầu Đức đã hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG. Trước đó, trong giai đoạn 11.3 - 18.3, ông cũng đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng, tổng lượng cổ phiếu mà ông Đức đã mua và đăng ký mua lên tới 13 triệu đơn vị, với giá trị ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Về chiến lược kinh doanh, HAG đang lên kế hoạch phát triển vùng trồng cà phê quy mô 20.000 ha trong vòng 3 năm, với tổng nhu cầu vốn khoảng 14.000 - 15.000 tỉ đồng. Theo ước tính, mảng này có thể mang lại doanh thu khoảng 18.600 tỉ đồng mỗi năm. Nguồn vốn có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Ngay trong quý 1/2026, HAG đã lãi khoảng 1.280 tỉ đồng.


Tin liên quan

Lãi ngàn tỉ, bầu Đức thưởng lớn cho các cổ đông lâu đời

Lãi ngàn tỉ, bầu Đức thưởng lớn cho các cổ đông lâu đời

Sau khi tặng nhà cho nhân viên thâm niên trên 10 năm, bầu Đức tuyên bố sẽ tặng 'phần thưởng lớn' cho các cổ đông lâu đời nhất. Trong 3 tháng đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi 1.280 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

bầu Đức cổ phiếu HAG Hoàng Anh Gia Lai cà phê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận