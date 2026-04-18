Ngay sau cuộc họp cổ đông, bầu Đức đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG. Thời gian thực hiện từ ngày 22.4 đến 21.5 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Mục tiêu là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Ước tính theo giá hiện tại của cổ phiếu HAG ở mức 16.650 đồng, bầu Đức sẽ chi ra hơn 66,6 tỉ đồng.

Bầu Đức chi tiền tỉ tiếp tục mua 4 triệu cổ phiếu HAG ngay sau cuộc họp cổ đông ẢNH: TNO

Hiện tại, bầu Đức đang nắm giữ khoảng 313,9 triệu cổ phiếu HAG. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phần sở hữu của ông sẽ tăng lên hơn 317,9 triệu đơn vị, tương đương trên 25% vốn điều lệ. Đáng chú ý, động thái tiếp tục mua cổ phiếu HAG đã được bầu Đức thực hiện ngay sau đại hội cổ đông khi ông nói sẽ tiếp tục đăng ký mua thêm vài triệu cổ phiếu cũng như khuyên cổ đông nếu có cơ hội thì nên mua vào. Tại đại hội, HAG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 8.624 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỉ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Trước đó, năm 2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần khoảng 7.440 tỉ đồng, tăng 29%, trong khi lợi nhuận ròng đạt hơn 2.100 tỉ đồng, gấp 2,1 lần năm 2024.

Cũng mới cách đây vài ngày, bầu Đức đã hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG. Trước đó, trong giai đoạn 11.3 - 18.3, ông cũng đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng, tổng lượng cổ phiếu mà ông Đức đã mua và đăng ký mua lên tới 13 triệu đơn vị, với giá trị ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Về chiến lược kinh doanh, HAG đang lên kế hoạch phát triển vùng trồng cà phê quy mô 20.000 ha trong vòng 3 năm, với tổng nhu cầu vốn khoảng 14.000 - 15.000 tỉ đồng. Theo ước tính, mảng này có thể mang lại doanh thu khoảng 18.600 tỉ đồng mỗi năm. Nguồn vốn có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Ngay trong quý 1/2026, HAG đã lãi khoảng 1.280 tỉ đồng.



