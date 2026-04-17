Lãi ngàn tỉ, bầu Đức thưởng lớn cho các cổ đông lâu đời

Quà đặc biệt của bầu Đức là gì?

Đó là những gì bầu Đức - ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) tuyên bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 ở TP.HCM vào sáng 17.4.



Bầu Đức tiết lộ sẽ có phần thưởng lớn cho các cổ đông thâm niên ẢNH: CTV

Như thường lệ, phần bầu Đức trả lời chất vấn của các cổ đông luôn sôi nổi. Năm nay, thông tin gây chú ý và thích thú nhất là việc bầu Đức tuyên bố sẽ "có phần thưởng lớn" cho các cổ đông lâu năm. "Tôi sẽ có phần thưởng lớn, phần thưởng đặc biệt cho khoảng 20 cổ đông lâu đời nhất của công ty. Danh sách sơ bộ cũng đã có sẵn rồi. Họ đều là những cổ đông thâm niên trên 10 năm. Họ không chỉ là nhà đầu tư mà còn là nhà đầu tư rất trung thành với công ty. Hơn thế, tôi rất trân trọng những cổ đông này, với tôi, họ không chỉ là nhà đầu tư mà là những người thân quen, người bạn mà tôi rất trân quý. Tôi đã thưởng nhà cho các nhân viên gắn bó với công ty trên 10 năm, không có lý gì không tặng quà đặc biệt cho các cổ đông này. Phần thưởng cụ thể là gì, tôi đang suy nghĩ thêm", bầu Đức tâm sự.

Thông tin khiến hội trường và nhiều cổ đông lâu năm hồ hởi.

Lãi 1.280 tỉ đồng sau 3 tháng

Có rất nhiều câu hỏi chất vấn của cổ đông liên quan đến kế hoạch hoạt động của HAG xung quanh các dự án trồng cà phê, chuối, dâu tằm, nuôi heo… Một số cổ đông đặt vấn đề thẳng thắn: "Vốn đâu để trồng 20.000 ha cà phê? Anh Đức có mua thêm cổ phiếu? Anh có lời khuyên nào cho các cổ đông?"…

Bầu Đức nói: Vốn đâu để trồng cà phê là một câu hỏi chưa đúng trọng tâm. Chúng ta nên đặt vấn đề là đất đâu để trồng thì thực tế hơn.

Dù vậy bầu Đức cho biết, cà phê là dự án được triển khai trong thời gian 3 năm với tổng vốn dự kiến từ 14.000 - 15.000 tỉ đồng. HAGL giờ không còn nợ nên có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Ngay trong quý 1/2026, HAGL đã lãi khoảng 1.280 tỉ đồng nhưng kế hoạch của công ty có 3 nguồn, thứ nhất là lợi nhuận từ năm 2025 để lại khoảng 5.600 tỉ đồng để đầu tư cho năm 2026. Thứ 2 là vốn từ việc IPO công ty con - Công ty Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại, Công ty Chứng khoán OCBS thực hiện thủ tục và chuẩn bị lên sàn. Thứ 3 là sử vụ vốn huy động từ công ty mẹ.

Bầu Đức cho biết sẽ mua thêm cổ phiếu trong thời gian tới ẢNH: CTV

"Cũng cần nói thêm về Công ty Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, đây là công ty con có bức tranh tài chính tốt nhất trong tập đoàn, với vốn điều lệ 1.680 tỉ đồng. Từ năm 2026, công ty này cam kết trong 3 năm liên tiếp chia cổ tức 50% lợi nhuận bằng tiền mặt. Sau IPO, công ty mẹ dự kiến vẫn nắm khoảng 75% vốn. HAGL cũng có kế hoạch niêm yết thêm một công ty khác sau khi hoàn tất các thủ tục", bầu Đức giới thiệu.

Theo bầu Đức, ban đầu, ông chỉ định trồng 3.000 ha cà phê nhưng khi tính toán cụ thể thì tiềm năng và cơ hội của sản phẩm này rất lớn, đặc biệt bền vững. Trước đây, giá cà phê rất thấp nhưng 30 năm qua chưa khi nào nông dân trồng cà phê ở Gia Lai, Đắk Lắk thua lỗ. Họ chỉ giảm diện tích trồng cà phê chuyển sang sầu riêng vì tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Cà phê mà HAGL trồng là arabica, ở Việt Nam hiện trồng rất ít nên không cạnh tranh với nguồn cung hiện tại mà nó còn bổ sung và làm đa dạng thêm cho sản phẩm cà phê Việt Nam. "Chúng tôi không chỉ hướng đến thị trường cà phê mới nổi là Trung Quốc, với sản lượng tới 100.000 tấn cà phê nhân chúng tôi đã xây dựng các tiêu chuẩn về vùng trồng để phục vụ thị trường chủ lực là Mỹ và EU. Đặc biệt, HAGL sẽ đầu tư chế biến sâu như cà phê rang xây, hòa tan, trà cascara từ vỏ cà phê…", bầu Đức chia sẻ.

Liên quan đến việc thu mua cổ phiếu, bầu Đức nói thêm, tháng rồi ông mua 2 đợt, một đợt 4 triệu và một đợt 5 triệu cổ phiếu. Hôm nay, ông mua tiếp thêm 4 triệu và sắp tới sẽ còn mua thêm nhiều đợt nữa.

"Vừa qua thị trường biến động, tác động đến tâm lý nhà đầu tư khiến giá đi xuống. Người ta ai cũng buồn vì giá xuống nhưng tôi vui như tết vì tôi tự đánh giá đây là cơ hội để mua vào. Trước đây, tôi nắm giữ tỷ trọng lớn nhưng đã phải thoái ra để phục vụ mục đích cơ cấu tài chính. Bây giờ có cơ hội vàng thì tôi mua lại. Có thể sắp tới tôi sẽ tiếp tục đăng ký mua thêm vài triệu cổ phiếu. Có người hỏi về lời khuyên, tôi khuyên các bạn nếu có cơ hội thì mua đi. Giai đoạn 2026 - 2030, là giai đoạn vàng, đỉnh của đỉnh với HAGL. Bản thân tôi cũng dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào đây. Nếu 2 - 3 năm sau vẫn lỗ thì cứ lôi ông Đức ra chửi", bầu Đức nhấn mạnh.