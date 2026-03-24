Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG), vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 26.3 - 24.4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Tạm tính theo thị giá khoảng 15.150 đồng khi chốt phiên 23.3, tổng số tiền mà bầu Đức chi ra để mua hết số cổ phiếu đăng ký khoảng 60,6 tỉ đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đức sẽ tăng từ 24,45% lên 24,77%, tương ứng gần 314 triệu cổ phiếu HAG.

Bầu Đức tiếp tục chi hơn 60 tỉ đồng mua cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai ẢNH: CTV

Đáng chú ý, việc mua vào số lượng lớn cổ phiếu của bầu Đức diễn ra ngay sau khi ông vừa mua 5 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn từ ngày 11 - 18.3. Giao dịch được thực hiện qua khớp lệnh, với giá bình quân khoảng 15.133 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 76 tỉ đồng. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai nâng lên 24,45%. Tính chung, nhóm cổ đông liên quan đến bầu Đức hiện nắm giữ 29,61% vốn tại công ty này. Việc tăng mua cổ phiếu của bầu Đức diễn ra giữa lúc thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, tương tự với một số lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng đăng ký mua vào. Trước đó, cổ phiếu HAG từng giảm về vùng thấp nhất hơn 7 tháng, xuống khoảng 14.500 đồng vào đầu tháng 3. Sau các giao dịch mua vào, thị giá hồi phục lên quanh 15.000 đồng nhưng vẫn thấp hơn 20% so với mức đỉnh gần 19.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 11.2025.

Mới đây, bầu Đức đột ngột công bố "Chiến lược phát triển bền vững 20.000 hecta cà phê tới năm 2028", đưa Hoàng Anh Gia Lai trở thành doanh nghiệp sở hữu vùng trồng trực tiếp lớn nhất thế giới. Ông tự tin về chương trình này và chắc chắn năm 2028, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có 20.000 hecta cà phê và trở thành doanh nghiệp có vườn trồng cà phê lớn nhất thế giới.

Không chỉ riêng bầu Đức gom mua cổ phiếu khi giá xuống sâu. Một số lãnh đạo và người thân các doanh nghiệp khác cũng có động thái tương tự. Chẳng hạn, ông Nguyễn Công Hòa, em ruột Chủ tịch HĐQT Công ty CP SCI (mã chứng khoán S99) Nguyễn Công Hùng, đăng ký mua 2,7 triệu cổ phiếu S99 từ ngày 25.3 - 22.4, vì mục đích nắm giữ thêm cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Hòa sẽ nắm 2,6% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Với giá kết phiên 23.3 là 8.300 đồng, ước tính giá trị giao dịch này khoảng 22,4 tỉ đồng. Trước đó, một người em ruột khác của Chủ tịch S99 là bà Nguyễn Thị Thu Hương đã mua thành công toàn bộ 4 triệu cổ phiếu đăng ký vào ngày 13.3, nâng tỷ lệ sở hữu từ 6,59% lên 10,43%, tương ứng khoảng 10,9 triệu cổ phiếu. Tại Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong thời gian từ 12.3 đến 10.4. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Trần Vũ Minh nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 226,3 triệu đơn vị, tương đương 2,95% vốn điều lệ của Hòa Phát...