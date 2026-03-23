Cổ phiếu bị bán tháo đẩy VN-Index lao dốc xuống dưới 1.600 điểm

Mai Phương
Mai Phương
23/03/2026 16:18 GMT+7

Hàng loạt cổ phiếu bị bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần đẩy VN-Index lùi sâu.

Thị trường chứng khoán chìm sâu trong sắc đỏ phiên 23.3. Chốt phiên, VN-Index bốc hơn 56,64 điểm, tương ứng giảm 3,44% xuống 1.591,17 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng giảm 5,92 điểm, tương ứng mất 2,43% xuống 237,54 điểm và UPCoM-Index giảm 1,96% xuống 121,32 điểm.

Chứng khoán khắp nơi lao dốc, VN-Index rớt sâu

Trên sàn HOSE, số lượng cổ phiếu giảm giá tràn ngập, trong đó có 38 mã giảm sàn. Những cổ phiếu chỉ mới đây được nhà đầu tư săn đó mua vào thì nay cũng bị bán tháo, giảm sàn như nhóm dầu khí, hóa chất gồm BSR, HAH, KBC, GVR, MWG, GEX... Trong rổ 30 cổ phiếu blue-chips sàn HOSE cũng có 4 mã giảm sàn gồm GVR, MWG, VIC và DGC. Bên cạnh đó, các mã còn lại cũng rớt mạnh như GAS trượt 1,83%. STB “chìm” sâu 5,4%, SSI giảm 5,8%, TPB chốt phiên giảm 4,4%, VPB mất 4,2%...

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 986 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 26.000 tỉ đồng; HNX-Index đạt hơn 85.7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1.400 tỉ. Tuy nhiên, thanh khoản này lại khá yếu so với mức giảm mạnh trong một phiên so với trước đây. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá dè dặt và không còn mạnh tay bắt đáy. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 504 tỉ đồng trên sàn HOSE nhưng màu ròng hơn 86 tỉ đồng trên sàn HNX.

Với phiên giảm này, VN-Index đã xuyên thủng đáy cũ tháng 12.2025 (tương đương vùng 1.630- 1.690 điểm) cũng được xem là vùng hỗ trợ quan trọng. Đà giảm sâu của chứng khoán Việt Nam không phải ngoại lệ trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới cũng phản ứng rất tiêu cực. Cụ thể, thị trường chứng khoán châu Á lao dốc mạnh như Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,48%, Sanghai của Trung Quốc giảm 3,63%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 3,54%, Kospi của Hàn Quốc lao dốc 6,49%... Theo các nhà phân tích, các tổ chức quốc tế đã phát đi những cảnh báo đáng chú ý. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định xung đột Trung Đông có thể gây ra “cú sốc cung dầu lớn nhất lịch sử”, đẩy giá dầu tăng mạnh và tạo hiệu ứng lan tỏa toàn cầu. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng nếu các cơ sở nhạy cảm tiếp tục bị tấn công. Ở góc độ thị trường tài chính, rủi ro hệ thống toàn cầu đang gia tăng và thị trường chứng khoán không thể đứng ngoài quỹ đạo này...


Tin liên quan

Chứng khoán liên tục giảm

Chứng khoán liên tục giảm

Hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh, nhà đầu tư chìm trong lo lắng khi chiến sự tại Trung Đông chưa biết bao giờ mới chấm dứt.

Khám phá thêm chủ đề

Vn-index cổ phiếu chứng khoán dầu khí
