Cổ phiếu hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau khi Chủ tịch bị bắt

Thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch ngày 17.3 trong sắc xanh khi VN-Index tăng 17,08 điểm, tương ứng tăng 1,01% lên 1.710,29 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 1,12 điểm lên 246,88 điểm. Số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo trên cả hai sàn. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng này thì cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang bị bán tháo, giảm sàn.

Cổ phiếu hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau khi ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT bị bắt

Cổ phiếu hóa chất Đức Giang giảm hết biên độ xuống 68.800 đồng và vẫn còn dư bán ở giá sàn gần 12,6 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư bán tháo do trong chiều 17.3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang. Theo đó, C03 khởi tố ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "gây ô nhiễm môi trường".Trong số các bị can còn có ông Đào Hữu Duy Anh, con của ông Đào Hữu Huyền và là Phó chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc hóa chất Đức Giang.

Chủ tịch Tập đoàn hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị bắt

Cổ phiếu DGC đang được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE. Hóa chất Đức Giang là công ty xuất khẩu phốt pho vàng top đầu thế giới với doanh thu chục nghìn tỉ và lợi nhuận hàng nghìn tỉ mỗi năm. Công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong những năm vừa qua. Lũy kế cả năm 2025, hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỉ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024.

Năm 2022 còn đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của doanh nghiệp khi doanh thu đạt gần 15.000 tỉ đồng, vốn điều lệ tăng lên 3.800 tỉ đồng. Cùng thời điểm này, cổ phiếu DGC từng có lúc trở thành mã có thị giá cao nhất sàn HOSE...