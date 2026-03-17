Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Cổ phiếu hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau khi Chủ tịch bị bắt

Mai Phương
17/03/2026 15:26 GMT+7

Cổ phiếu DGC của hóa chất Đức Giang bị bán tháo giảm sàn sau khi Chủ tịch bị bắt.

Thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch ngày 17.3 trong sắc xanh khi VN-Index tăng 17,08 điểm, tương ứng tăng 1,01% lên 1.710,29 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 1,12 điểm lên 246,88 điểm. Số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo trên cả hai sàn. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng này thì cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang bị bán tháo, giảm sàn.

Cổ phiếu hóa chất Đức Giang giảm sàn sau khi Chủ tịch bị bắt - Ảnh 1.

Cổ phiếu hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau khi ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT bị bắt

ẢNH: DGC

Cổ phiếu hóa chất Đức Giang giảm hết biên độ xuống 68.800 đồng và vẫn còn dư bán ở giá sàn gần 12,6 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư bán tháo do trong chiều 17.3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang. Theo đó, C03 khởi tố ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "gây ô nhiễm môi trường".Trong số các bị can còn có ông Đào Hữu Duy Anh, con của ông Đào Hữu Huyền và là Phó chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc hóa chất Đức Giang. 

Cổ phiếu DGC đang được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE. Hóa chất Đức Giang là công ty xuất khẩu phốt pho vàng top đầu thế giới với doanh thu chục nghìn tỉ và lợi nhuận hàng nghìn tỉ mỗi năm. Công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong những năm vừa qua. Lũy kế cả năm 2025, hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỉ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024. 

Năm 2022 còn đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của doanh nghiệp khi doanh thu đạt gần 15.000 tỉ đồng, vốn điều lệ tăng lên 3.800 tỉ đồng. Cùng thời điểm này, cổ phiếu DGC từng có lúc trở thành mã có thị giá cao nhất sàn HOSE...

Hóa Chất Đức Giang Đào Hữu Huyền Cổ phiếu DGC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận