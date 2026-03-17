Bắt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền

Chiều 17.3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang (viết tắt là Tập đoàn hóa chất Đức Giang).

Theo đó, C03 khởi tố ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "gây ô nhiễm môi trường".

Khởi tố Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "gây ô nhiễm môi trường".

Các bị can Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn hóa chất Đức Giang chi nhánh Lào Cai, cùng bị khởi tố tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

9 bị can: Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, Kế toán và Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Đắk Nông, cùng bị khởi tố tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số các bị can, C03 cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích. Số còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bước đầu, C03 xác định các sai phạm như: đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục ha tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỉ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra, xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.