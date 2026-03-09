Chứng khoán giảm sốc, VN-Index bốc hơi hơn 106 điểm

Sáng nay (9.3), thị trường chứng khoán lao dốc. Khoảng 9 giờ 30, VN-Index giảm hơn 5,7%, tương ứng giảm gần 102 điểm xuống còn 1.665,8 điểm. Đà giảm vẫn tiếp tục diễn ra đến gần 10 giờ, VN-Index giảm hơn 106 điểm, tương ứng giảm 6% xuống sát 1.661,8 điểm. Đây là mức điểm giảm lớn nhất trong phiên của VN-Index từ trước đến nay.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng bốc hơi 6,7%, tương ứng giảm 174 điểm xuống còn 236,6 điểm và UPCoM-Index cũng giảm gần 5% xuống 120,6 điểm.

VN-Index sáng 9.3 giảm sốc hơn 105 điểm ẢNH: NGỌC THẮNG

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ với hơn 500 cổ phiếu giảm mạnh, trong đó với hơn 210 cổ phiếu rơi hết biên độ, xuống giá sàn. Trong rổ VN30, cũng có đến 17 cổ phiếu giảm sàn gồm những cổ phiếu như HPG, FPT, MSN, CTG, BID, MWG, VJC, SSI, SHB, VPB... Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón, cao su vẫn giao dịch ngược dòng thị trường khi tiếp tục tăng cao như BSR, PLX, OIL, PVD, DCM, DPM, HRC... Với mức giảm khoảng 6% của VN-Index, giá trị vốn hóa của sàn HOSE giảm tương ứng hơn 48.300 tỉ đồng, tương đương hơn 18,3 tỉ USD.

Mức giảm sâu đưa VN-Index lùi xa ngưỡng 1.700 điểm, hoàn toàn trái ngược với dự báo của nhiều công ty chứng khoán. Trước đó, dù VN-Index đã có một tuần sụt giảm sau khi chiến sự tại Trung Đông diễn ra nhưng các công ty chứng khoán vẫn dự báo chỉ số này sẽ giữ được ngưỡng 1.700 điểm và dao động xung quanh 1.750 điểm.

Đà giảm cũng diễn ra khắp nơi trên thị trường chứng khoán châu Á. Mở cửa phiên đầu tuần 9.3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm gần 7%, tương ứng giảm 3.880 điểm xuống còn 51.740 điểm; Hang Sheng của Hồng Kông giảm 3,2% xuống 24.932 điểm; Kospi của Hàn Quốc lao dốc 6,75% còn 5.207,9 điểm và hàng loạt thị trường khác từ Úc đến Đài Loan, Indonesia, Trung Quốc, Singapore đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm hơn 2% - 3%.







