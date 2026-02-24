Việt Nam sẽ sớm triển khai sàn giao dịch carbon, sàn chuyên biệt cho start-up

Sáng nay (24.2), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ngành chứng khoán sẽ sớm triển khai nhiều thị trường giao dịch mới như sàn giao dịch carbon, sàn giao dịch cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - cho biết 2026 là năm mở đầu cho kỷ nguyên mới của đất nước. Đây còn là năm có ý nghĩa đặc biệt khi ngành chứng khoán kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển. Ngành chứng khoán cần nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường sức chịu đựng trước những biến động khó lường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: M.P

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2025, chỉ số VN-Index đạt 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm trước và là một trong những thị trường tăng trưởng top đầu thế giới. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 29.200 tỉ đồng/phiên, tăng 39,% so với bình quân năm 2024. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 9,98 triệu tỉ đồng, tăng 39,2% so với cuối năm 2024, tương đương 86,7% GDP ước tính năm 2024. Mục tiêu của ngành chứng khoán sẽ phấn đấu đưa giá trị vốn hóa đạt 100% GDP và nếu tích cực hơn sẽ bằng 120% GDP.

Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới và FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Năm 2026, các đơn vị ngành chứng khoán sẽ tiếp tục vận hành thị trường an toàn, minh bạch; hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai các thị trường giao dịch mới như sàn giao dịch tín chỉ carbon, sàn giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up); thúc đẩy phát triển hoạt động phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng đô thị; triển khai các giải pháp đa dạng hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường hợp tác quốc tế...

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá, năm 2026 sẽ rất quan trọng với thị trường chứng khoán Việt Nam và mang ý nghĩa đặc biệt với ngành chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vừa tạo ra cơ hội thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn lớn từ trong và ngoài nước, vừa là bước tiến quan trọng về chất lượng phát triển của thị trường, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trong bản đồ tài chính toàn cầu. Trong thời gian tới, trên nền tảng hệ thống KRX, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường.

Đặc biệt, việc triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) được xác định là bước đi quan trọng nhằm tăng cường an toàn hệ thống và tiệm cận chuẩn mực của các thị trường chứng khoán phát triển, dự kiến vận hành vào đầu năm 2027. Song song với đó, cơ quan quản lý sẽ tập trung phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, đồng thời xây dựng và vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch carbon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là những không gian phát triển mới, phù hợp với xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo...

HOSE khai trương biểu tượng bò tót mới ẢNH: M.P

Ngay sau lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026, HOSE cũng chính thức khai trương bảng tên mới và biểu tượng của ngành chứng khoán là hình ảnh chú bò thay cho biểu tượng bò và gấu trước đây. Biểu tượng “bò tót tấn công” (charging bull) được giới đầu tư xem là tín hiệu mới, thể hiện kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng bền vững của thị trường trong giai đoạn sắp tới.



