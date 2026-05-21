Bầu Đức chi hơn 62 tỉ đồng mua cổ phiếu HAG như tuyên bố với cổ đông

Ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) - vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 25.5 - 23.6. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông tại Hoàng Anh Gia Lai sẽ tăng từ 25,09% lên khoảng 25,4%, tương ứng sở hữu hơn 321,95 triệu cổ phiếu HAG.

Tạm tính theo giá cổ phiếu HAG đang xoay quanh 15.500 đồng, ông Đoàn Nguyên Đức dự kiến ở mức 15.450 đồng/cổ phiếu, bầu Đức dự kiến phải chi ra gần 62 tỉ đồng để mua hết lượng cổ phiếu đăng ký.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 trong năm 2026 bầu Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG, qua đó nâng tổng khối lượng đăng ký mua lũy kế từ đầu năm lên 17 triệu cổ phiếu. Toàn bộ các giao dịch đều được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Ước tính sau 4 giao dịch kể trên, bầu Đức đã chi khoảng 270 tỉ đồng để gia tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Hoàng Anh Gia Lai mới đây, trước những lo ngại của cổ đông về biến động giá cổ phiếu HAG, bầu Đức không chỉ bày tỏ quan điểm tích cực mà còn hành động cụ thể khi mua vào 4 triệu cổ phiếu và đăng ký mua thêm. Đồng thời ông cũng cho biết sẽ tiếp tục mua và đây cũng là đợt mua nhiều nhất của ông chỉ trong một thời gian ngắn.

Hiện nhóm cổ đông liên quan đến gia đình bầu Đức và bản thân ông đang nắm khoảng 30,25% vốn doanh nghiệp, tương ứng hơn 383,46 triệu cổ phiếu. Ngoài bầu Đức, ông Đoàn Hoàng Nam (con trai bầu Đức) sở hữu khoảng 4,1% vốn điều lệ, tương ứng 52 triệu cổ phiếu HAG.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 1.784 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.172,6 tỉ đồng, gấp 3 lần so với kết quả 360,4 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh cho thấy chi phí tài chính của đơn vị giảm mạnh do doanh nghiệp được miễn giảm 750 tỉ đồng lãi tiền vay và lãi trái phiếu phát sinh.