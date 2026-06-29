Huỳnh Như cùng CLB TP.HCM I đánh bại Hà Nội I ở trận 'siêu kinh điển'

Trận “siêu kinh điển” hấp dẫn

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và TP.HCM I luôn được xem là trận “siêu kinh điển” của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây cũng là hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và thường xuyên cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Được thi đấu trên sân nhà, Hà Nội I nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra sức ép đáng kể trong khoảng thời gian đầu trận. Hải Yến cùng các đồng đội chủ động dâng cao đội hình, liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Ngân Thị Vạn Sự và Biện Thị Hằng đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể đánh bại hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm của TP.HCM I. Bên kia chiến tuyến, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi gặp không ít khó khăn trước lối chơi quyết liệt và kỷ luật của đối thủ.

Phút 31, TP.HCM I có cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 khi Phan Thị Trang thoát xuống dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của ngoại binh Joelma. Tuy nhiên, thủ môn Vân Liên đã xuất sắc cứu thua, giúp Hà Nội I bảo toàn mành lưới.

Trận đấu giữa CLB TP.HCM I và Hà Nội I (trái) là trận cầu tâm điểm, đáng xem nhất của bóng đá nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Sau giờ nghỉ, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch TP.HCM I đã lên tiếng đúng lúc. Phút 49, từ tình huống gây sức ép liên tiếp trước khung thành Hà Nội I, Tuyết Ngân đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để đội trưởng Cù Thị Huỳnh Như băng vào đánh đầu nối tung lưới đội chủ nhà.

Bàn thắng của Cù Thị Huỳnh Như trở thành bước ngoặt lớn nhất trận đấu. Sau khi khai thông thế bế tắc, TP.HCM I chơi chủ động hơn, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và không cho đối phương có nhiều khoảng trống để triển khai tấn công. Huỳnh Như cùng các đồng đội chọn lối đá phòng ngự phản công, khiến đối thủ Hà Nội I gặp rất nhiều khó khăn.

Dù Hà Nội I nỗ lực đẩy cao đội hình trong quãng thời gian còn lại nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, các chân sút của đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng thành công những cơ hội tạo ra. Hàng thủ chắc chắn cùng kinh nghiệm của TP.HCM I đã giúp đội bóng thành phố bảo vệ thành công lợi thế mong manh.

Huỳnh Như (số 9) cùng CLB TP.HCM xây chắc ngôi đầu ẢNH: VFF

Chiến thắng ngay trên sân Hà Nội I giúp TP.HCM I duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu với 9 điểm tuyệt đối. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi trở thành tập thể duy nhất toàn thắng tại giải và vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hà Nội I nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay và tạm thời đứng sau chính đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Ngày mai, vòng 3 sẽ tiếp diễn với 2 cặp đấu: Phong Phú Hà Nam gặp Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội II chạm trán TP.HCM II.