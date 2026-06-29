Thầy Kim lấy sổ ghi chép mọi số liệu các đối thủ tại AFF Cup, ai đáng sợ nhất?

HLV mới, mục tiêu mới?

Thay đổi lớn nhất trong số các đội bóng mạnh ở Đông Nam Á trong những ngày qua là Malaysia. Đội bóng có biệt danh "Harimau Malaya" bổ nhiệm HLV Tan Cheng Hoe làm HLV tạm quyền, thay thế cho HLV Peter Cklamovski (người Úc).

Malaysia có HLV mới, là người quen với bóng đá Việt Nam Ảnh: Độc Lâp

Đây là lần thứ 2 ông Tan Cheng Hoe dẫn dắt đội tuyển Malaysia, sau lần đầu trong giai đoạn từ năm 2018 – 2022. Đây là nhân vật từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia vào đến chung kết AFF Cup 2018, chỉ chịu thua sát nút đội tuyển Việt Nam (2-3 sau 2 lượt trận) khi đó được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, trong trận chung kết. Ông Tan Cheng Hoe sẽ nắm đội tuyển Malaysia đến hết AFF Cup 2026.

Đội bóng này đã không còn nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo. Họ không còn quá mạnh như cách đây khoảng 1 năm, thời điểm Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, ở sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Dù vậy, Malaysia vẫn là đội bóng khá khó chịu với các đối thủ tại Đông Nam Á. Đặc biệt, khi họ được dẫn dắt bởi HLV Tan Cheng Hoe rất hiểu bóng đá khu vực, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ chơi biết mình biết người hơn, đá phản công hay hơn.

Bí ẩn về lực lượng

Đối thủ quan trọng nhất của Malaysia ở bảng B là Thái Lan tại AFF Cup 2026 rất khó đoán. Đội bóng xứ sở chùa vàng cho biết họ khó gọi các cầu thủ Thái kiều đang thi đấu tại châu Âu về nước, do AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8, nằm ngoài những ngày FIFA Days. Dù vậy, không có bất cứ đội bóng nào ở Đông Nam Á dám đánh giá thấp Thái Lan, nền bóng đá giàu thành tích nhất khu vực.

Thái Lan vẫn quyết đánh bại đội tuyển Việt Nam, dù có sử dụng lực lượng nào tại AFF Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

HLV Anthony Hudson có thể không được sử dụng tiền vệ tấn công Erawan Garnier (sinh ở Pháp, cao 1,82 m, khoác áo CLB Lens, Pháp) và hậu vệ Nicholas Mickelson (sinh ở Na Uy, cao 1,80 m, khoác áo CLB SV Alversberg, Đức).

Nhưng bù lại, Thái Lan sẽ có tiền đạo Jude Soonsup-Bell (sinh ở Anh, 22 tuổi, cao 1,86 m). Cầu thủ này từng được đào tạo ở CLB Chelsea (Anh), mùa vừa rồi anh khoác áo CLB Grimsby Town (Anh). Tuy nhiên, Jude Soonsup-Bell vừa chia tay đội bóng của nước Anh, anh chưa vội tìm CLB mới. Điều đó có nghĩa là trong những ngày diễn ra AFF Cup 2026, Jude Soonsup-Bell có thể thoải mái tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

Indonesia vẫn có nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở trong nước, có thể thi đấu tại AFF Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tương tự như Thái Lan là đội tuyển Indonesia, đối thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam tại bảng A. Indonesia giống Thái Lan ở điểm họ không thể gọi các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu về nước dự AFF Cup 2026, nhưng nhóm các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu đang thi đấu tại Indonesia không ít. Những cầu thủ này vẫn đủ khả năng giúp đội tuyển Indonesia trở nên đáng gờm tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Số này có hậu vệ trái Shayne Pattynama (1,85 m, CLB Persija Jakarta), tiền vệ Ivar Jenner (1,87 m, CLB Dewa United Banten), Eliano Reijiders (1,68 m, CLB Persib Bandung), Thom Haye (1,87 m, CLB Persib Bandung), tiền đạo Jens Raven (1,87 m, CLB Bali United)… Đây đều là những cầu thủ sinh ra ở châu Âu, được đào tạo tại châu Âu.

Cả HLV John Herdman của Indonesia và HLV Anthony Hudson (đều là người Anh) cùng tuyên bố muốn có ngôi vô địch AFF Cup năm nay. Điểm chung là họ đều muốn lật đổ ngai vàng Đông Nam Á mà đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ. Điều đó cho thấy họ hoàn toàn tự tin với lực lượng mà họ đang có.