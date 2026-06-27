Xuân Son tự hào với trọng trách đặc biệt ở đội tuyển Việt Nam, muốn cùng Tài Lộc, Hoàng Hên vô địch

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026, HLV Kim Sang-sik quyết định trao băng đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải, trong khi Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son giữ vai trò đội phó. Việc Xuân Son lần đầu góp mặt trong ban cán sự tiếp tục cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của tiền đạo sinh năm 1997 trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

"Ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên tôi được làm đội phó. Thành thật mà nói, tôi rất vui. Tôi không cảm thấy áp lực hơn vì bản thân vốn đã luôn có áp lực. Điều tôi cảm nhận nhiều hơn là niềm vinh dự. Đây là điều rất đặc biệt và thật sự tuyệt vời", Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son lần đầu được chọn làm đội phó của đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Tiền đạo của CLB Nam Định cho biết anh hiểu những kỳ vọng mà ban huấn luyện, đồng đội, người hâm mộ và cả gia đình dành cho mình. Tuy nhiên, thay vì nghĩ nhiều về vai trò mới, Xuân Son muốn tập trung vào việc đóng góp tối đa cho đội tuyển.

Chân sút 29 tuổi khẳng định: "Tôi nghĩ không chỉ HLV mà cả gia đình tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi ở đây để làm những điều tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Mọi người đều biết tôi có thể mang lại điều gì cho đội bóng. Nhiệm vụ của tôi đơn giản là giúp đỡ đội tuyển"

Sẵn sàng giúp Tài Lộc, Hoàng Hên hòa nhập

Không chỉ là thủ lĩnh trên sân cỏ, Xuân Son còn được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp những gương mặt nhập tịch mới hòa nhập nhanh hơn với đội tuyển Việt Nam.

Ở đợt tập trung lần này, Nguyễn Tài Lộc là một trong những tân binh đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chờ đợi khả năng kết hợp giữa Xuân Son, Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên trên hàng công đội tuyển.

Đánh giá về người đồng hương gốc Brazil, Xuân Son dành nhiều lời khen cho Tài Lộc.

"Tài Lộc có mặt ở đây vì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng. Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ, sinh sống ở Việt Nam hơn 5 năm và có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy hòa nhập nhanh nhất có thể với các đồng đội", Xuân Son nói.

Theo tiền đạo này, điều quan trọng nhất với các cầu thủ nhập tịch là thời gian để làm quen với môi trường đội tuyển, các yêu cầu chiến thuật cũng như sự kết nối với những đồng đội mới.

Xuân Son bày tỏ: "Chúng tôi cần tập luyện cùng nhau, xem các video chiến thuật và hiểu rõ điều HLV mong muốn. Khi đó việc thích nghi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều quan trọng là phải nhanh chóng tạo được sự gắn kết với toàn đội".

CĐV Việt Nam đang rất chờ đợi sự kết hợp của bộ 3 Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc ẢNH: MINH TÚ

Dù người hâm mộ rất háo hức chờ đợi bộ ba Xuân Son - Tài Lộc - Hoàng Hên xuất hiện trên hàng công đội tuyển Việt Nam, chân sút sinh năm 1997 cho rằng mọi quyết định đều thuộc về ban huấn luyện.

Xuân Son đánh giá: "Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Ai đá chính hay không là quyết định của HLV. Công việc của tôi là thi đấu, ghi bàn và giúp đội tuyển. Tôi luôn sẵn sàng làm những gì tốt nhất cho đội bóng".

Vua phá lưới là mục tiêu, nhưng chiếc cúp mới quan trọng nhất

Sau kỳ AFF Cup trước đầy thành công với danh hiệu Vua phá lưới, Xuân Son tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu cá nhân tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, anh khẳng định chức vô địch vẫn là ưu tiên số một.

"Mục tiêu của tôi vẫn là Vua phá lưới. Nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển Việt Nam không vô địch thì điều đó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Chiếc cúp mới là điều quan trọng nhất. Các danh hiệu cá nhân có thể đến sau, còn tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch thêm một lần nữa", Xuân Son nhấn mạnh.

Tiền đạo gốc Brazil cũng thừa nhận anh vẫn đang trên hành trình tìm lại phong độ cao nhất sau chấn thương gãy chân nghiêm trọng. Xuân Son nói thêm: "Tôi từng gặp chấn thương rất nặng nên không dễ để trở lại 100% phong độ. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy thể trạng rất tốt. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn, kiến tạo và giúp đội bóng theo bất kỳ cách nào mà HLV cần".