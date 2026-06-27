Nóng: Quang Hải đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam, Xuân Son lần đầu làm ‘sếp phó’

Quang Hải sẽ đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam Ảnh: VFF

Xứng đáng Quang Hải

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3.2026 chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội phó, hỗ trợ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh.

Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, Đỗ Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương, vì vậy BHL đã giao trọng trách để Nguyễn Quang Hải làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Việc được BHL tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng tiếp tục cho thấy vai trò của Nguyễn Quang Hải trong tập thể đội tuyển Việt Nam, sau mùa giải tỏa sáng giúp CLB CAHN trình diễn thứ bóng đá chất lượng và vô địch sớm V-League.

Xuân Son trở thành 'cấp trên' của Hoàng Hên

Hoàng Đức sẽ là 1 trong 2 đội phó... Ảnh: VFF

Không chỉ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn về chuyên môn, tiền vệ sinh năm 1997 còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, khả năng kết nối các thành viên trong đội và là tấm gương trong tập luyện cũng như sinh hoạt.

Trước đó, Nguyễn Quang Hải cũng là gương mặt quen thuộc trong ban cán sự ở các cấp độ đội tuyển.

Anh từng đeo băng đội trưởng U.20 Việt Nam tại U.20 World Cup 2017, sau đó là U.23 Việt Nam và nay tiếp tục đảm nhận cương vị đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh những đóng góp trong màu áo đội tuyển, Quang Hải vừa trải qua mùa giải thành công rực rỡ cùng CLB CAHN. Số 19 được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025 - 2026.

Xuân Son tham gia ban cán sự sẽ giúp kết nối tốt nhóm cầu thủ nhập tịch ảnh: VFF

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục góp mặt trong ban cán sự với vai trò đội phó. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên góp mặt trong ban cán sự đội tuyển với cương vị đội phó.

Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của chân sút sinh năm 1997 trong màu áo đội tuyển Việt Nam, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt.

Theo tính toán tinh tế của HLV Kim Sang-sik, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tập thể đoàn kết của đội tuyển Việt Nam, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.