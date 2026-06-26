Becamex TP.HCM bất ngờ chiêu mộ HLV Tây Ban Nha từng là thầy cũ Hoàng Đức: Quyết tái xuất V-League

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, HLV Albadalejo đã đạt thỏa thuận với Becamex TP.HCM. Đây là HLV người Tây Ban Nha đầu tiên của đội bóng này. Trước đó, Becamex TP.HCM thuê HLV người Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Nhật Bản... nhưng phần lớn HLV trưởng là người Việt Nam.

HLV Albadalejo sẽ sớm trở lại Việt Nam để làm nhiệm vụ. Dự kiến, đội bóng đất thủ sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 7.

HLV Albadalejo trở lại Việt Nam, dẫn dắt một đội bóng có tham vọng, nhưng lần này ông làm việc ở giải hạng nhất ẢNH: MINH TÚ

Becamex TP.HCM có tham vọng vô địch giải hạng nhất 2026-2027 để trở lại V-League vào mùa 2027-2028. Đội bóng này quyết tâm giữ chân các trụ cột như Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào... Lực lượng hiện tại của Becamex TP.HCM được đánh giá đủ sức hiện thực hóa mục tiêu này. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ chiêu mộ thêm một số cầu thủ nữa để làm dày đội hình.

Chất lượng đội hình của Becamex TP.HCM có thể đáp ứng được lối đá kiểm soát mà HLV Albadalejo ưa thích, tất nhiên là so với mặt bằng chung giải hạng nhất. Trước đó, nhà cầm quân này dẫn dắt CLB Ninh Bình tại V-League 2025-2026 và cũng theo đuổi lối chơi này. Giai đoạn đầu, ông giúp đội bóng cố đô chơi thăng hoa, liên tục đứng vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, CLB Ninh Bình thiếu sự ổn định, khiến HLV Albadalejo phải rời đội sau vòng 14. Kinh nghiệm rút ra được sau khoảng thời gian ở CLB Ninh Bình sẽ rất giá trị với HLV này để ông có thể làm tốt nhiệm vụ ở Becamex TP.HCM. Khát vọng của đội bóng là quay trở lại V-League ngay mùa 2026-2027.