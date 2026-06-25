FIFA chỉ ra hướng phát triển bóng đá phong trào Việt Nam

Sáng 25.6, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), VFF phối hợp với FIFA tổ chức hội thảo phân tích môi trường bóng đá nghiệp dư nhằm đánh giá thực trạng và định hướng phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh bóng đá phong trào là nền tảng của hệ sinh thái bóng đá quốc gia. Theo ông, nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia được hình thành từ các trung tâm bóng đá cộng đồng và các sân chơi phong trào. Vì vậy, đầu tư cho bóng đá cơ sở là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững bóng đá Việt Nam.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại hội thảo ẢNH: VFF

Đại diện FIFA, chuyên gia Aris Caslib cho biết tổ chức này đang phối hợp với VFF thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về bóng đá nghiệp dư tại Việt Nam. Các dữ liệu thu thập sẽ là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại diện FIFA - chuyên gia Aris Caslib chia sẻ các giải pháp tại hội thảo ẢNH: VFF

FIFA: Bóng đá phong trào chiếm 99% hoạt động bóng đá

Tại hội thảo, chuyên gia Chokey Nima công bố nhiều số liệu đáng chú ý từ nghiên cứu của FIFA. Theo đó, bóng đá phong trào hiện chiếm tới 99% tổng số hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, trong khi bóng đá chuyên nghiệp chỉ chiếm dưới 1%.

Nghiên cứu được thực hiện tại 185 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, dựa trên gần 3.000 bảng khảo sát, hơn 800 cuộc phỏng vấn cùng hàng nghìn biểu mẫu dữ liệu.

Chuyên gia Chokey Nima giới thiệu hệ thống báo cáo nghiên cứu của FIFA ẢNH: VFF

FIFA cũng cho biết hiện thế giới có khoảng 28 triệu cầu thủ đăng ký chính thức, nhưng số người chơi bóng đá theo hình thức phong trào lên tới khoảng 300 triệu người. Trung bình mỗi 1 triệu dân có khoảng 59 sân bóng.

Theo các chuyên gia FIFA, để phát triển bóng đá phong trào hiệu quả cần tập trung vào 4 yếu tố gồm người tham gia, hệ thống giải đấu và hoạt động, lực lượng tổ chức cùng phương thức phát triển phù hợp với từng quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội thảo ẢNH: VFF

Việt Nam cần tăng kết nối và đào tạo

Qua những đánh giá ban đầu, FIFA cho rằng bóng đá phong trào tại Việt Nam vẫn phát triển theo hướng phân tán, thiếu sự kết nối giữa các giải đấu, trường học và các tổ chức liên quan. Điều này có thể khiến quá trình phát hiện, đào tạo tài năng trẻ chưa đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, số lượng huấn luyện viên có chứng chỉ chuyên môn vẫn còn thấp hơn mức trung bình của thế giới.

Bóng đá phong trào đóng vai trò quan trọng ở bất kỳ nền bóng đá nào ẢNH: VFF

Các chuyên gia FIFA tin tưởng bóng đá phong trào Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ẢNH: VFF

Từ những kết quả phân tích, FIFA khuyến nghị VFF tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, tăng cường liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái bóng đá phong trào, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo dài hạn cho đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ quản lý.

Ngoài ra, phát triển bóng đá học đường và khuyến khích nữ giới tham gia các hoạt động bóng đá cộng đồng cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Thông qua hội thảo, FIFA kỳ vọng VFF và các địa phương sẽ có thêm cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển bóng đá phong trào phù hợp, tạo nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.